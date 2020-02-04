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4 лютого • оновлено в 02:49
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"Влада витерла ноги": у Росії розповіли, як Путін створює "фашизм"

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Президент РФ Володимир Путін змінюючи конституцію Росії затіяв гібридну перебудову в країні.

Таку думку в блозі на "Ехо Москви" висловив російський правозахисник Лев Пономарьов.

На його думку, пропозиції Путіна суперечать фундаменту конституції країни. До того ж є ряд порушень, які помітили юристи.

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"Влада витирає ноги об Конституцію. Тому очевидне завдання громадянського суспільства – протидіяти прийняттю цих поправок в тій формі, в якій вони запропоновані. Саме невмотивоване внесення поправок до Конституції створює напругу в суспільстві. У рух прийшли різні сили – і ті, хто налаштований на розвиток демократії в країні, і ті, хто налаштований на фашизацію країни", – написав він.

Пономарьов підкреслив, якщо правки візьмуть, що це істотно обмежить права Конституційного суду, можливість звернення до ЄСПЛ, повноваження місцевого самоврядування та ін. – а значить, права й свободи росіян.

Правозахисник додав, що громадянам РФ потрібно об'єднатися, що зберегти в країні: змінюваність влади, поділ влади, збереження основних прав і свобод громадян, світський характер держави.

Володимир Путін

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Лев Пономарьов Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
Конституція Новини Росії
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