"Влада витерла ноги": у Росії розповіли, як Путін створює "фашизм"

Президент РФ Володимир Путін змінюючи конституцію Росії затіяв гібридну перебудову в країні.

Таку думку в блозі на "Ехо Москви" висловив російський правозахисник Лев Пономарьов.

На його думку, пропозиції Путіна суперечать фундаменту конституції країни. До того ж є ряд порушень, які помітили юристи.

"Влада витирає ноги об Конституцію. Тому очевидне завдання громадянського суспільства – протидіяти прийняттю цих поправок в тій формі, в якій вони запропоновані. Саме невмотивоване внесення поправок до Конституції створює напругу в суспільстві. У рух прийшли різні сили – і ті, хто налаштований на розвиток демократії в країні, і ті, хто налаштований на фашизацію країни", – написав він.

Пономарьов підкреслив, якщо правки візьмуть, що це істотно обмежить права Конституційного суду, можливість звернення до ЄСПЛ, повноваження місцевого самоврядування та ін. – а значить, права й свободи росіян.

Правозахисник додав, що громадянам РФ потрібно об'єднатися, що зберегти в країні: змінюваність влади, поділ влади, збереження основних прав і свобод громадян, світський характер держави.

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL:

виступаючи з посланням до Федеральних зборів, Путін оголосив про початок конституційної реформи. Він заявив, що не вважає принциповим вимога про неможливість балотуватися на пост президента більше двох термінів поспіль.

Українські політики і журналісти також вважають, що президент РФ почав підготовку до переформатування влади, щоб зберегти свій статус після закінчення каденції в 2024 році.

Журналіст Роман Цимбалюк вважає, що заява Путіна про те, що зміни до конституції РФ повинні закріпити її перевага над міжнародними договорами, свідчить про його амбіції відродити СРСР.

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