Третина населення Росії незадоволена життям у своїй країні. І хоч люди протестуватимуть, ходитимуть на мітинги, писатимуть обурені пости в інтернеті, але енергії та азарту скинути чинну владу у них немає.

Чому ж розпад Росії за наявної ситуації міг би стати благом для країни і як президент Володимир Путін працює у цьому напрямку — в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів російський музичний критик Артемій Троїцький.

— Колись ви говорили, що розпад для Росії — це благо, і все, що робить Путін — впевнено рухається до цієї мети. Чому ви так думаєте?

— Розпад для Росії може обернутися благом. Цілком очевидно, що Росія це гіперцентралізована і бездарно керована країна. Я абсолютно впевнений, що якби у Приморському краї управління велося не з Кремля, а якимось тамтешнім прем'єр-міністром, некорумпованим, чесним і професійним, то Приморський край був би перлиною Далекого Сходу, а місто Владивосток — конкурентом Гонконгу і Шанхаю. Замість цього маємо злидні і сумну картину.

Якби Росія керувалася розумно, то в її сьогоднішніх кордонах вона була б процвітаючою країною.

На жаль, із владою Росії дуже не щастить з часів Горбачова, тому я і вважаю, що за нинішньої ситуації розпад для країни міг би стати благом. А те, що Путін в цьому напрямку правильно працює, то це не тільки я кажу про це, але і багато інших теж. Далекий Схід і Сибір в економічному плані практично контролюються Китаєм. Але не думаю, що китайці проводитимуть якусь військову агресію, їм це не потрібно. Вони люди стримані і розумні, домагаються свого без зайвих жестів.

Артемій Троїцький mktravelclub.ru

— Ви живете в Естонії, але є громадянином РФ. Вам комфортно із російським паспортом на території Євросоюзу?

— Що означає комфортно? Коли я приїжджаю до Росії, я, звісно, відчуваю дуже складні і змішані почуття. З одного боку, це моя Батьківщина і країна, яку я дуже люблю. Мені там подобаються багато речей, починаючи від конкретних місць, які мені близькі, з якими у мене пов'язані якісь спогади, ну і закінчуючи моїми друзями і родичами.

З іншого боку, я бачу... У минулому році я багато їздив по провінційній Росії, був у Великому Новгороді, Череповці, Вологді, Ярославлі, в Угличі, в Іваново, в Єкатеринбурзі, і бачу, що людям там живеться дуже важко. Людей шкода, я їм співчуваю. Люди озлоблені і агресивні, бо життя їхнє складається зовсім не так, як їм би хотілося.

Росія — дуже нещаслива країна. У першу чергу тому що правлять в ній жадібність, брехня і лицемірство. Жити в такій атмосфері дуже важко і неприємно.

Є ще деякі речі, які мені не подобаються. Наприклад, те, що Собянін зробив із Москвою. Це поганий смак, каліцтво, що повністю вихолостило дух старої Москви, який мені близький. Так що сказати, що зустріч із Москвою і Росією мені завжди приємна — не можу.

З іншого боку, люди там не тільки виживають, але і живуть, намагаються придумувати щось цікавеньке. Культурне життя в Росії все ще існує. Я радий, що воно є і що його не до кінця затиснули, хоча стає все складніше і складніше. Навіть такі прості речі, як концерти, виставки та акції, піддаються репресіям і облавам. Діячів культури заарештовують, цензура у ЗМІ лютує дуже давно, так що жодних сумнівів немає — свободи слова в Росії немає. Враження з одного боку солодко-сентиментальні, а з іншого боку — гнітючо-сумні.

— Падіння рейтингу Путіна до 13-річного мінімуму означає, що він росіянам геть набрид?

— Не можна довіряти соціологічним опитуванням — ні високим рейтингам Путіна, ні низьким. Інститут соцопитувань у Росії неможливий. Не тільки тому, що він сфальсифікований усіма спецслужбами, а найперше тому, що росіяни не кажуть правду.

— Бояться?

— Вони бояться, їм не хочеться і ніколи вони правди про Путіна і політику не скажуть. Вони можуть сказати правду про якісь економічні проблеми, про освіту, охорону здоров'я, але не про Путіна і про політику. Так що ґрунтуватися на опитуваннях немає сенсу.

Володимир Путін

Але те, що рейтинг Путіна падає — це безсумнівно, хоча я і не вважаю, що він колись був особливо великим. У Путіна є 10% твердої підтримки людей, яких можна назвати бенефіціарами його режиму. Це корумповані чиновники, силовики, члени їхніх сімей, ну і певна кількість якихось фріків і "бабусь за Путіна". Всіх їх відсотків 10%, не більше.

Стільки ж людей Путіну протистоять. А між цими двома бамперами є величезне болото, зміни в якому такі, що якщо раніше було відсотків 30-40 таких млявих сапортерів Путіна, то тепер, через пенсійну реформу, їх стало ще менше. Скажімо, відсотків 20. Вони перетекли на бік настільки ж млявих противників Путіна. У будь-якому разі вони нічого не роблять і не вирішують.

Приблизно третині населення взагалі все пофіг. Їм що Путін, що Кім Чен Ин, що Дональд Трамп — вони повністю відокремлені від політики. Це нещасні люди, бідні, які живуть у сільській місцевості і їм це все по барабану. Вони зайняті щоденним, важким виживанням і таких у Росії 30%.

— Останнім часом багато розмов про те, що Путін потроху втрачає вплив і у Кремлі, і у Росії загалом.

— Я думаю, у нього достатньо внутрішніх резервів для підтримки своєї влади. Це і досить високі ціни на нафту, які не дають померти економіці, це і силовики, яких він підгодовує, це і повністю деморалізоване суспільство. На якусь революцію, на якусь подобу майданів у Росії розраховувати не варто.

Люди терпітимуть, протестуватимуть, ходитимуть на якісь мітинги, писатимуть обурені пости в інтернеті, але я не бачу в сьогоднішньому російському народі енергії і азарту, щоб скинути цю владу.

— Як же влада у Росії тоді зміниться?

— Ця влада просто згниє заживо. Смердітиме довго і дуже неприємно.

— Кажуть, що Путін не буде балотуватися на наступних президентських виборах у 2024-му році, а піде, призначивши собі наступника.

— Не думаю, що Путін піде. Існує безліч механізмів збереження його при владі. Це зміни у Конституції, введення якихось нових постів, союзна держава із Лукашенком. Одне слово, є кілька сценаріїв, і Путін при владі залишиться. У фізичному плані він у повному порядку. Може бути якесь рокірування, але не таке, як було з Медведєвим, а більше схоже на те, що зробив у Казахстані Назарбаєв.

— Нова українська влада подає сигнали Кремлю, що хотіла би вирішити конфлікт на Донбасі. Це можливо?

— Як не дивно, так. Україні ця війна не потрібна, вона її виснажує і вбиває її громадян. Путіну ця війна теж, як і Донбас, за великим рахунком не потрібна. Донбас для Путіна — це така валіза без ручки і що з ним робити — незрозуміло. Ноша досить важка, а користі від неї жодної, окрім патріотичного гонору. Так що зрушення щодо Донбасу на якихось нових умовах можливі.

Володимир Путін і Володимир Зеленський Телеканал 24

Якщо Порошенко консолідував українське населення проти спільного ворога, заробляв якісь очки, відволікав народ України від боротьби з корупцією, то у Зеленського таких міркувань немає. Рейтинг у нього і так величезний. Думаю, бізнесу на війні він не робить. Отже, у нього є більше стимулу зупинити її.

— У Зеленського і його команди немає політичного досвіду, особливо у міжнародній політиці. Існує великий ризик втрапити у пастки Путіна.

— Так, такий ризик існує і у Кремлі робота над цим ведеться активно. Тому я не в захваті від обрання Зеленського, хоча хлопець він начебто симпатичний і поки великих помилок не зробив. 21 липня рекомендував би голосувати за партію Вакарчука — хоча б для дотримання балансу. Батл рокерів проти коміків у Раді — це буде епічно!

— На яких умовах Росія забере свою армію з Донбасу і поверне контроль над кордоном України?

— Для Росії це предмет торгу, найперше із Заходом і Трампом. Трампу від Росії потрібна підтримка щодо Ірану, якісь зрушення щодо Сирії, Венесуели. Ну а Росії найперше потрібне скасування санкцій, бо вони діють конкретно і досить ефективно.

— Російська держава має пройти військовий трибунал, а населення попросити вибачення в українців за 15 тисяч убитих на Донбасі?

— Путіна і цю бандитську зграю треба судити і садити. Я ще у 2012 році написав і виконав на Болотній пісню "Шайку Путина на нары". Це був хіт у Росії, досі я зустрічаю людей, у яких він на телефон рингтоном. Росія має попросити вибачення в українців. Має бути чесне покаяння, і якщо новий російський лідер цього не зробить, то він недалеко пішов від Путіна.

— Після виходу американського серіалу про Чорнобиль росіяни заявили, що зніматимуть свою версію, але вже зі зрадамии і американськими шпигунами. Навіщо?

— Мені дуже сподобався цей серіал і здивувало, що в Україні лунали якісь критичні голоси. Це серіал чесний, блискуче зроблений і справді найкращий серіал, знятий за кордоном про СРСР. Більш точного і глибокого фільму я не пригадаю. Ну а якісь потуги російської пропаганди принизити його роль — просто смішні. "Чорнобиль" зжер увесь світ живцем, а всі ці контрпропагандистські статейки у пропагандистських ЗМІ — просто сміховинні. Їхня аргументація на рівні склопакетів будинків Прип'яті, що просто смішно.

— Проте замість того, щоб визнати професійну якість серіалу, росіяни вирішили зняти свою версію.

— Ніколи вони не визнають. Так як показаний в цьому серіалі СРСР — це калька того, що робить зараз Путін. Це одне і те саме. Якби такий Чорнобиль рвонув сьогодні на російській території, ну скажімо під Ленінградом, було б іще гірше. У Прип'яті хоча б люди поводилися героїчно і жертвували собою заради порятунку людства. А зараз цього немає, люди циніки, а чиновники злодії. Вони б на цих станціях красти почали, а люди відмовлялися б іти на ліквідацію наслідків аварії. Мовляв, ми що, біороботи, чи що? Що значить Батьківщина наказала? Плати 10 тисяч баксів, тоді піду.

— Може це і правильно?

— Може. Я кажу, що люди стали іншими. Радянські люди у цьому сенсі були безкорисливішими, на них можна було подіяти якимись моральними умовляннями. Оскільки влада в Росії настільки підла, то прохання типу "врятуйте інших" — не подіють. Народ скаже: та пішли ви на х*й. Моя сорочка ближча до тіла. Може, це і правильно, але тоді здохли б усі навколо.

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