Так, я все розумію. Коротше, влада в істериці і я дуже боюся, що вона може наробити якихось помилок, причому помилки можуть бути трагічні, вони можуть бути пов'язані просто з жертвами. Тому що якщо пам'ятаєте, я в минулий раз говорив і наполягаю, що Путін не займається правоохоронними органами, правоохоронні органи самі по собі, що витворяють правоохоронні органи з їх начальством, якому, судячи з усього, дали вказівку мочити, вибити дурь. Тому все питання полягає в тому, як вони далі будуть цю "дурь" вибивати.

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Естественно, мы понимаем, что ничего связанного с законами, с конституцией, защитой человеческого достоинства, и так далее — вот это вот Сахарово все показало.

Судебная система — если вы помните, неделю назад я сказал, что она в России умерла. И это не мое открытие, об этом сказали абсолютно все аналитики, которые приходят на "Эхо". Поэтому у меня тревожное ощущение. И скажу вам — отнюдь не за Навального. Вы удивитесь, Навальный как раз находится в наиболее прогнозируемой юридической плоскости. То есть, к расстрелу его не приговорят, он может просто получить некий срок реальной тюрьмы, обусловленный законом.

А вот люди, которые выходят на улицы, которые сидят в Сахарово, которых бьют сегодня, а завтра могут начать просто убивать люди в запотевших масках, — вот эта территория серого, территория брошенной страны, — вот это для меня реальная опасность, я ее вижу гораздо более отчетливее, чем для Навального тюремный срок.