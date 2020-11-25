Влада Путіна помітно слабшає. Проблема на обличчя

Андрій Піонтковський Новини Росії 04:17, 25.11.2020

Я весь час намагався уникати конспіративних теорій і оцінок, пов'язаних зі здоров'ям Путіна. Але є об'єктивні речі. Наприклад, він пів року сидить в бункері, спостерігаються дивні речі в його поведінці.

Останнім часом мені вдалося переговорити з багатьма інсайдерами, вони підтверджують: тенденція ослаблення реальної влади Путіна на обличчя. І не тому, що йому кинуто виклик і якісь люди з його оточення пропонують іншу програму.

А просто чисто фізично – людині зі слабким здоров'ям і психологічним станом, що знаходиться в бункері, дуже важко ефективно керувати такою великою державою і контролювати всі процеси. Так що ця тенденція дійсно об'єктивна.

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