Я весь час намагався уникати конспіративних теорій і оцінок, пов'язаних зі здоров'ям Путіна. Але є об'єктивні речі. Наприклад, він пів року сидить в бункері, спостерігаються дивні речі в його поведінці.

Останнім часом мені вдалося переговорити з багатьма інсайдерами, вони підтверджують: тенденція ослаблення реальної влади Путіна на обличчя. І не тому, що йому кинуто виклик і якісь люди з його оточення пропонують іншу програму.

А просто чисто фізично – людині зі слабким здоров'ям і психологічним станом, що знаходиться в бункері, дуже важко ефективно керувати такою великою державою і контролювати всі процеси. Так що ця тенденція дійсно об'єктивна.