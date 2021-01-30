Влада Путіна "обсиплеться" швидко: Пономарьов назвав умову

Влада в Російській Федерації "обсиплеться" в той момент, коли в країні з'явиться "народний лідер", який представляє ліву або національну ідеологію.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив російський опозиційний політик Ілля Пономарьов. "Путіну весь час загрожує рівно одне, точніше, один: народ Російської Федерації. Рано чи пізно йому це набридне", – зауважив він.

За прогнозами опозиціонера, природні процеси, настрої громадян і оточення самого президента РФ будуть підштовхувати країну до змін.

"Путін сам по собі не вічний, він фізично буде слабшати. Як ми бачимо з цих роликів (з фільму Олексія Навального "Палац Путіна", – Ред.), в його оточенні йде бродіння, оточення теж не залізне, йому теж все це набридає. Вони теж хочуть пожити для себе і не тільки всередині Росії, а й по всьому світу, для чого потрібно, щоб знялися санкції і припинилася така активна конфронтація", – пояснив Пономарьов.

Він висловив припущення, що стрімкі зміни відбудуться в Росії, щойно з'явиться відповідний лідер протестів.

"Я вважаю, для кардинальних змін питання тільки в одному: коли знайдеться лідер дійсно народний, який йде знизу, з лівих чи національних кіл. Тоді ця ситуація обсиплеться дуже швидко", – спрогнозував опозиціонер.

Як писав OBOZREVATEL, німецьке видання Deutsche Welle в своєму твіті допустило помилку і назвало опозиціонера Олексія Навального президентом Росії. Виправляти помилку не стали.