"Включився навіть Ді Капріо": росіяни масово підняли скандал через пожежі в Сибіру

Губернатори російського федерального округу Сибір, яка масово охоплена пожежами, Сергій Левченко та Олександр Усс, тепер особисто відповідають за їх ліквідацію, незважаючи на своє явне небажання займатися проблемою.

Про це написали ряд масових російських телеграм-каналів, зокрема Незигарь і Mash. За їх словами, політики "серйозно облажались і далі сиділи б склавши руки, якби небувалий суспільно-медійний хайп, який підняли різні селебріті і народні маси".

Нагадаємо, що петиція з вимогою погасити сибірські пожежі набрала майже 800 тисяч підписів. Ліквідувати вогонь закликав навіть голлівудський актор Леонардо Ді Капріо, хоча сибірські губернатори перед тим заявляли, що "гасити вогонь марно і навіть шкідливо". Тепер в ряді регіонів Красноярського краю і Іркутської області, а також частково в Бурятії і Якутії введений режим НС, працює авіація.

Пожежа в Сибіру Сплетник

"Ситуація з лісовими пожежами в Сибіру вийшла на якийсь космічний рівень. У регіональних чиновників не вийде сидіти склавши руки і робити вигляд, що все йде за планом. Усс і Левченко облажались, пустивши ситуацію з пожежами на самоплив. Чорт забирай, сам Ді Капріо включився в боротьбу з лісовими пожежами, сказавши, що великі викиди вуглекислого газу в атмосферу Землі через вогонь впливають на клімат усієї планети. Коротше, хлопці, все серйозно", – написали в Невзигарі.

"Вчора літак-амфібія Бе-200 почав працювати в Республіці Саха, сьогодні до боротьби з вогнем з повітря приєдналися в Красноярському краї. Тепер рятувальники скидають воду на палаючі ліси в Богучанському районі. В цілому на цю справу вже пішло 27 тонн води. Чому не запустили авіацію раніше? Виявляється, хлопці чекали дощів. Не дочекалися", – додали автори каналу Маsh.

Пожежа в Сибіру Скріншот

Пожежа в Сибіру Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Максим Галкін спровокував скандал через пожежі в Сибіру, назвавши Росію "не наддержавою, а загидженою країною".

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