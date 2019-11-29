"Охоронців більше ніж школярів": у мережі висміяли візит Путіна до дітей

Президент Росії Володимир Путін відвідав дитячу академію творчості "Сонячне місто" в місті Нальчик, що викликало неоднозначну реакцію користувачів мережі.

Під час візиту 10-класниця Маліка Рахаєва показала російському главі свій винахід від шкідливої звички гризти нігті, про що пожартував Путін, передає "RT на русском" у Telegram (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Я зробила крем і лак для нігтів. Вони на основі полину. А полин же дуже гірка рослина. Формується рефлекс не брати пальці в рот, бо неприємний присмак залишається", – пояснила школярка.

Володимир Путін Скрін відео

"Буде несмачно", – погодився Путін під сміх присутніх. При цьому користувачі Twitter вказали на те, що на ролику зазнято більше охоронців президента, ніж учнів. Деякі пожартували про психотропні властивості полину.

"Охоронців більше ніж школярів", "А в полину є туйон, от їх буде від нього ковбасити", – пишуть у мережі.

Відзначимо, президент РФ прибув до Нальчика зокрема для проведення засідання Ради з питань міжнаціональних відносин.

Коментарі до ролика Скріншот

Коментарі до ролика Скріншот

Коментарі до ролика Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Санкт-Петербурзі під час відкриття пам'ятника письменнику Данилу Граніну президента Росії Володимира Путіна захистили прозорою стіною.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.