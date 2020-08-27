Виявляє коронавірус у повітрі: Росія заявила про створення унікального приладу

Російські вчені заявили про створення медико-біологічного приладу "Детектор-БІО", який здатний виявляти в повітрі бактерії, токсини і віруси, в тому числі COVID-19.

Перший подібний в країні прилад представив Красногорський завод ім. С.А. Звєрєва на форумі "Армія-2020", повідомив в інтерв'ю РИА Новости генеральний директор підприємства Олександр Новіков.

"Це спільна розробка з НДЦ епідеміології та мікробіології ім. М. Ф. Гамалії МОЗ РФ. За допомогою такого приладу на автоматичний аналіз проби повітря йде від 10 до 30 хвилин, в залежності від концентрації патогенів та інших факторів", – розповів Новіков.

За його словами, випробування приладу завершилися в червні, а його сертифікація тільки готується, тому замовити пристрій поки не можна.

"Однак готовність у нас максимальна, і при необхідності ми готові зробити стільки, скільки буде потрібно замовнику. Важливо, що цей прилад може реагувати на різні патогени в повітрі, тому його можна застосовувати як в цивільних цілях, так і для забезпечення біологічної безпеки", – заявив Новіков.

Відзначається, що "Детектор-БІО" призначений для виявлення одночасно до 86 збудників інфекційних захворювань вірусної і бактерійної природи, а також токсинів в навколишньому повітряному середовищі в повністю автоматичному режимі. Аналіз проводиться двома незалежними методами – полімеразною ланцюговою реакцією в режимі реального часу і методом імунофлуоресценції.

Прилад призначений для забезпечення безпеки на місцях масового скупчення людей, при проведенні масових заходів, об'єктів інфраструктури, метро, аеропортах, залізничних вокзалах і транспортно-пересадочних вузлах.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, вчені провели дослідження в ході якого з'ясували, хто частіше вмирав від коронавірусу.