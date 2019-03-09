Вивісив синьо-жовтий прапор і хотів "убити" Путіна: скандальна історія вигнаного з України росіянина

Безробітний росіянин з міста Торопець Тверської області Володимир Єгоров 26 лютого вивісив на своєму будинку український прапор. Каже, збирається так само відзначити і 8 березня. 51-річний колишній електрик таким чином підтримує українського політв'язня — Олега Сенцова.

У Росії Єгоров отримав умовний термін за пост у соцмережі "ВКонтакте", де назвав Путіна щуром. Сам він вважає, що всі його біди почалися через боротьбу з місцевими корупціонерами.

Єгоров тричі намагався виїхати в Україну, востаннє влітку 2017 року. Тоді він перетнув кордон і попросив притулку. Але через три тижні працівники спецслужби нібито вивезли Єгорова назад, сказавши на прощання, що його позбавили права в'їздити в нашу країну. Потім його забрали білоруські спецслужби і передали ФСБ в Росії. Єгоров провів кілька місяців у СІЗО і отримав умовний термін. Втім, правозахисниця, яка допомагала чоловіку, каже, що все може бути не так однозначно. Детальніше — у матеріалі OBOZREVATEL.

Боровся з вирубкою лісу і крадіжками піску

Містечко Торопець у Тверській області налічує трохи більше 12 тисяч жителів. Ведмежий кут, 400 км до Москви і 320 км до Твері. "Наше містечко розташоване так далеко від великих міст, що фсбшники мені казали, аби я переїздив кудись ближче, а то їм не хочеться до мене їхати. Я тут один раз вийшов з плакатом на протест і зрозумів, що все марно, нікого немає. Я вирішив, що всі наші жителі сидять в інтернеті і треба діяти там", — пояснює нам Єгоров.

Єгоров вивішує у себе на будинку український прапор Facebook Володимира Єгорова

Тоді чоловік поміркував і вирішив, що діяти слід хитріше.

"Я один і мені потрібен політичний захист. Як у покері, треба блефувати. Ось Навальний, я з ним згоден, але з ним же мене ще швидше загребуть. Тоді я звернув увагу на "Яблуко". З їхніми деякими тезами я згоден, вони сказали, що і Крим не російський. Але це Явлінський, це ж все одно пропутінська партія. І тоді вирішив — вступлю до них, і у мене буде прикриття. А саме в Росії готувалися до виборів і їм потрібні були активісти на місцях", — згадує початок своєї діяльності Єгоров.

Facebook Володимира Єгорова

В результаті, окрім піару "Яблука", за словами Єгорова, йому доручили вести ще й групу під назвою "Громадяни Торопця".

"Мене призначили там модератором, і моє завдання було валити місцеве ОЗУ. Це наше місцеве керівництво. Думаю, як із ними боротися? Тоді я вирішив розслідувати корупцію місцевої влади. Вони тут так крадуть, що й слідчим бути не треба, все видно", — пояснює свою діяльність Володимир.

Ще він публікував у групі фото місцевої еліти, до якої входять ті, хто збагачується на крадіжці піску, вирубці лісу. "Вони тут вілли собі набудували і вечірки у гавайському стилі влаштовують. Я ці фото у групі виставляю, народ ірже. Кажуть, мер міста свій ранок починав з того, що йому роздруковували мої пости, і він їх читав" , — сміється Єгоров.

Путіна назвав щуром

Але умовний термін Єгоров отримав за те, що прокоментував відомий вислів російського прем'єра Дмитра Медведєва. На одній із зустрічей його запитали, чому вчителі так мало отримують? Російський чиновник відповів, що високі зарплати можна отримувати тільки у бізнесі.

"В інтернеті почали збирати підписи за його відставку. А я прокоментував. Медведєва назвав дебілом з нульовим рейтингом, але не в ньому справа. А валити треба головного кремлівського щура з його поплічниками. Ось це мені і приписали як екстремізм і заклик до вбивства Путіна" , — обурюється Єгоров.

Незабаром до нього прийшли з обшуком, забрали комп'ютер: "Я тоді їм казав, що, може, на перший раз я просто витру свій пост. Але ні, сказали, щодо тебе рішення вже ухвалене. А я знаю, це місцеве ОЗУ на мене скаржилося".

Після цього, за словами Єгорова, йому почали погрожувати: "Мені в особисті повідомлення у соцмережах писали, погрожували, говорили, щоб я забирався з міста, обіцяли розправитися з дитиною".

Єгорову били вікна в будинку Facebook Володимира Єгорова

Facebook Володимира Єгорова

Вирішив тікати в Україну

Тоді Єгоров вирішив тікати і просити притулку в Україні.

"Я це уявляв, як у фільмах. Думав, можна хоч у трусах кордон перейти і тебе відразу візьмуть. Але з'ясувалося, все не так просто. У мене не було закордонного паспорта. Я ж 50 років, скільки живу на білому світі, зі свого Торопця не виїздив. Коли бандити написали, щоб я забирався з міста, я спочатку до Брянська ломанувся. Перейшов російський кордон, але на українському мене розвернули. Потім на іншому КПП спробував, там дівчина з автоматом кудись зателефонувала і сказала, що не можна без паспорта", — каже Єгоров.

Потім росіянин зв'язався з правозахисницею Анастасією Зотовою, яка порадила написати Юлії Архиповій до Києва — вона якраз керує проектом, який допомагає емігрантам.

"Юля дала мені анкету українською мовою, сказала заповнити. Після цього сказала їхати через Білорусь, через "Веселівку". Коли пройду білоруський кордон, український мені відкриють, вони попередили", — описує свою спробу Єгоров.

Машину чоловік кинув у найближчому до кордону білоруському селі і пішов. Цього разу його зустріли нормально, зняли його розповідь на відеокамеру, дали сім-карту і довідку про те, що він чекає рішення щодо надання притулку в Україні.

Єгоров розповідає, що за три тижні примудрився в Чернігові знайти роботу. "Дивлюся оголошення, шукали працівника на швейні машинки. Запросили мене, там виявився маленький заводик, вони тасьму роблять, шнурки. Я їм запаяв машинку, потім щось зварив, сподобалося. Далі півставки і 4 тисячі гривень зарплати . Я так зрадів, мріяв навіть, що ноутбук куплю замість планшета".

Єгорову підпалили будинок Facebook Володимира Єгорова

Посадили в машину і вивезли на кордон

Але за кілька тижнів у Єгорова знову підпалили будинок в Торопці. "Дружина з дитиною спали. Прокинулися від того, що в житло зайшли пожежники і кричать: чого спите, будинок горить. Це так мене лякали, вони ж не знали, що я поїхав. Будинок врятували, але дружина більше туди не заходила, поїхала до матері в село. Вона мені сказала, що я всю сім'ю взяв з собою на війну, всіх підставив. Але я не думав, що вже і вбивати почнуть, це ж не Чечня. Тоді я звернувся до ЗМІ, щоб стало відомо, що я в Україні", — згадує Володимир.

А за чотири дні по Єгорова на його роботу у Чернігові приїхали четверо, за його словами, це були працівники СБУ, яких він і раніше бачив.

"Вони не були в масках, їхні обличчя я бачив. Запитали, де я живу, відвезли туди, дали час все зібрати, посадили в машину і повезли. Думав, везуть до в'язниці. А потім дивлюся, знайомі місця, кордон. Тихенько питаю в одного, а що я зробив? Він, відвернувшись до вікна, сказав, що я не пройшов перевірку, що я набрехав, проти мене в Росії немає кримінальної справи. Хоча мені навіть дружина казала, що мене оголосили у федеральний розшук".

Єгорова випровадили на нейтральну територію, де він простояв кілька годин. В цей час правозахисники намагалися допомогти, але марно. Далі йому порадили їхати до Мінська.

Автомобіль Єгорова ніхто не чіпав, в білоруському селі за ним доглядала жінка похилого віку. На ньому він дістався до Мінська, де приблизно два тижні прожив у хостелі.

"Я не ховався. Дружина казала, щоб я їхав додому, не вкрав же я мільйони. Правозахисники намагалися щось зробити, я писав листи, підписував папери. Але за два тижні по мене прийшло білоруське КДБ. Витягли мене з ліжка, оформили мені адміністративне правопорушення, ніби я десь був п'яний і лаявся. І за два дні наділи мені мішок на голову, посадили в машину і повезли до російського кордону. Казали, що я український СБУшник, навіть пістолетом клацнули. А наостанок мені сказали, аби я нікому не розповідав, що мене везло білоруське КДБ, їх тут не було", — згадує Єгоров.

"Я бидло, тому ще живий"

Єгоров каже, що на кордоні з Росією його передавали, як у детективному кіно:

"Думав, бити будуть, в ліс повезли. Вони мене допитували там. Потім я ще їм дорогу до Торопця показував. Сидів там з іншими підозрюваними. Один там мати вбив. А я кажу, що Путіна хотів убити. Заарештували на два місяці. Потім два тижні провів у Ржеві, в СІЗО, там стара в'язниця, ще Катерининська, щури по мені вночі бігали. Потім СІЗО у Твері, у спецблоці мене тримали, ламали, бо я відмовився давати свідчення. Казали, що я СБУшник. я тоді дуже боявся за брата і за сім'ю. Вони ж мені гроші надсилали. Я ж не олігарх, звичайний електрик, я бидло, напевно, тому ще живий".

Єгоров каже, що відпустив його слідчий несподівано, на підписку про невиїзд. І попередив, що якщо ще раз втече, то живим його вже не братимуть. На думку Єгорова, слідчий просто забув вчасно продовжити термін його утримання під вартою.

Єгоров на суді Facebook Володимира Єгорова

Дружина Єгорова поїхала в Підмосков'я, там оселилася у 20-метровій кімнаті з дітьми, працює вчителькою.

"Я думав, теж нове життя почну. Чого воювати проти танків голими руками. Влаштувався на роботу. А через місяць там дізналися, хто я такий і мене звільнили. Тоді я зрозумів, що перебувати поруч із сім'єю, небезпечно. Мене фсбшники попередив, що можуть зателефонувати своїм колегам до Вознесенська. Уявляєте, якщо хтось із них прийде до школи і просто поговорить з директором? Дружину просто звільнять, а вона єдина годувальниця. Я поїхав у Торопець. Живу в будинку із забитими вікнами, обгорілими воротами. Роботи для мене тут немає, перебуваю в центрі зайнятості, отримую 850 рублів. Ми з дружиною розлучилися, щоб у неї не було проблем. Я б поїхав з цієї країни, влаштувався б хоч унітази чистити, мені плювати, аби не тут", — скаржиться Єгоров.

Вивісив прапор України

А в день свого народження, 26 лютого Єгоров повісив на своєму будинку український прапор. Замовив його на AliExpress. Прапор, щоправда, виявився неякісним, вітер його потріпав, щоглу звалив. "Зараз займаюся ремонтом і знову повішу. Ми так далеко від Твері, що фсбшникам доведеться ніч сюди їхати. До цього часу я прапор зніму, а потім знову повішу", — сміється Єгоров.

Facebook Володимира Єгорова

Сусіди питають Єгорова, чому той вивісив прапор. У глибинці не знають, хто такий Олег Сенцов. Та й особливо підтримувати місцеві чоловіка не хочуть. Хоча сам Володимир вважає, що люди просто бояться відкрито про це говорити.

В роботі Єгорову відмовляють Facebook Володимира Єгорова

У правозахисників залишилися питання

OBOZREVATEL зв'язався з Юлією Архиповою, керівником проекту EmigRussia, яка допомагала Єгорову отримати притулок в Україні, і попросив її розповісти, що ж сталося з чоловіком:

"До нас звернувся Володимир Єгоров. У нього дійсно була 282 стаття (екстремізм) на рівному місці. Це людина з регіону Росії, зазвичай таким людям складно отримати допомогу. Його ніхто не знає, він нікого не знає. Але адвокатом його була Світлана Сидоркіна, яка захищала і Олександра Кольченка. Тому питань у мене не виникло".

За словами Юлії Архипової, Єгоров дійсно в'їхав в Україну і подався на отримання притулку просто на кордоні, бо у нього не було закордонного паспорта. "У нього взяли документи, його опитали. А далі до нього почалися питання", — каже Юлія.

Володимир Єгоров Facebook Володимира Єгорова

За словами Архипової, існує стандартна процедура, за якою протягом трьох тижнів після звернення людини щодо притулку міграційна служба має вирішити — чи оформлює вона його документи на розгляд чи ні. Процедура розгляду може тривати від півроку до нескінченності, а поки три тижні він живе з довідкою. Якщо ДМС відмовляє подавати документи, то у людини є п'ять днів, аби вона могла оскаржити це у суді. І тільки потім йдеться про її видворення з території України.

"З Єгоровим сталося таке. Його дійсно викрали люди, які не назвалися. Але всі ми припускаємо, що це не працівники міграційної служби. Його вивезли на кордон, на Синьківку, там кордони України, Білорусі та Росії. Його легко звідти могли забрати російські прикордонники. Він хотів звернутися у ЗМІ, але я сказала ні, б тоді точно стане відомим його місцеперебування і його точно росіяни заберуть. Я повідомила про це в організацію "Право на захист", їхній представник у Чернігові спробував з'ясувати, що сталося. Але українські прикордонники навідріз відмовилися пропускати Єгорова назад. І єдиний вихід був — їхати до Білорусі", — зазначила Архипова.

Вже у Білорусі Єгорову допомагали представники правозахисної організації Human Constanta.

"На жаль, Єгоров порушив всі інструкції особистої безпеки. Наприклад, він постив у соцмережі фото, за якими можна було здогадатися, де він є. Навіщо він це робив, я не знаю. В результаті у Білорусі за ним прийшли. Йому оформили дрібне хуліганство, це у них стандарт. І депортували до Росії", — пояснила Юлія.

Також Архипова дивується, що після кількох місяців у російському СІЗО, ще до вироку, Єгоров раптом виходить за підпискою. Власне, людина, яка вже намагався сховатися від слідства, не може вийти на волю.

"Добре, що він отримав умовний термін, все ж таки у нього дружина і діти. Але у мене залишається багато запитань. Наприклад, чи не міг він обміняти свою фізичну свободу на інформацію про те, як ми рятуємо біженців?" — переймається Юлія.

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