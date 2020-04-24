Витягнув із авто і лупив по голові: в Росії таксист жорстоко побив пасажирку. Відео

У Москві водій "Яндекс. Таксі" побив і викинув пасажирку з автомобіля через те, що у неї нібито не зчитувався цифровий пропуск.

Про це повідомляє Telegram-канал Life Shot, публікуючи відповідне відео (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"За словами постраждалої, водій не зміг вважати її QR-код, а потім силою витягнув з авто і почав бити кулаками по голові. Вона написала заяву в поліцію", – йдеться в коментарі до ролика.

За даними росЗМІ, в результаті інциденту постраждала 28-річна дівчина Вікторія Даниленко. Вона звернулася в лікарню з різними саднами.

"Проводиться перевірка", – стверджують в повідомленні.

Зазначимо, що з 15 квітня для проїзду на таксі в Москві та Московській області потрібно пред'явити цифровий пропуск. Штраф для таксистів, які порушують заборону, становить 5 тис. рублів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Китаї почали привласнювати громадянам QR-коди як індикатор стану їхнього здоров'я.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.