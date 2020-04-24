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24 квітня • оновлено в 14:04
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Витягнув із авто і лупив по голові: в Росії таксист жорстоко побив пасажирку. Відео

2.7т
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У Москві водій "Яндекс. Таксі" побив і викинув пасажирку з автомобіля через те, що у неї нібито не зчитувався цифровий пропуск.

Про це повідомляє Telegram-канал Life Shot, публікуючи відповідне відео (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"За словами постраждалої, водій не зміг вважати її QR-код, а потім силою витягнув з авто і почав бити кулаками по голові. Вона написала заяву в поліцію", – йдеться в коментарі до ролика.

Витягнув із авто і лупив по голові: в Росії таксист жорстоко побив пасажирку

За даними росЗМІ, в результаті інциденту постраждала 28-річна дівчина Вікторія Даниленко. Вона звернулася в лікарню з різними саднами.

"Проводиться перевірка", – стверджують в повідомленні.

Зазначимо, що з 15 квітня для проїзду на таксі в Москві та Московській області потрібно пред'явити цифровий пропуск. Штраф для таксистів, які порушують заборону, становить 5 тис. рублів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Китаї почали привласнювати громадянам QR-коди як індикатор стану їхнього здоров'я.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Ліснічук
Місце
Росія Москва
Теги
таксі Новини Росії
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Стаценко Виктор
Стаценко Виктор
Как видите - не только в Украине неадекваты, такие есть везде.
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1
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Иван из московского улуса
Иван из московского улуса
мало дал мoкшe! :)))) видимо бaндepoвeц был за рулем?
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
так это ж слопатоедия...
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