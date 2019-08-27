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"Витрачає наші гроші": Путін розлютив росіян "підкупом" Ердогана

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Президент Росії Володимир Путін у понеділок, 27 серпня, пригостив турецького лідера Реджепа Тайіпа Ердогана російським морозивом на Міжнародному авіакосмічному салоні МАКС-2019.

Відповідне відео опублікував у своєму Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Путін підійшов до лотка з морозивом і замовив два в стаканчику: вершкове і шоколадне. "За мене теж заплатите?" – запитав його Ердоган. "Заплачу, ви ж гість", – відповів Путін.

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Путін зустрівся з Ердоганом на МАКС

Путін зустрівся з Ердоганом на МАКС

Крім того, російський президент пригостив ласощами всю турецьку делегацію, заплативши в цілому 5 тисяч рублів.

"Здачу міністру віддайте. Це йому на розвиток авіації", – сказав Путін, киваючи на главу Мінпромторгу РФ Дениса Мантурова. "Дякую за щедрість", – відреагував той.

Путін пригостив Ердогана морозивом

Путін пригостив Ердогана морозивом

Скріншот з відео

Користувачів розлютила "показуха" з боку Путіна. "Чим би дитя не тішилося", "Ну прямо спектакль якийсь", "Дивіться, росіяни, ось так це г*мно витрачає наші гроші", "Ну ось же доказ, що Путін всіх політиків купив", "Не Путін пригостив, а платники податків", – написали в коментарях.

"Витрачає наші гроші": Путін розлютив росіян "підкупом" Ердогана
"Витрачає наші гроші": Путін розлютив росіян "підкупом" Ердогана
"Витрачає наші гроші": Путін розлютив росіян "підкупом" Ердогана
"Витрачає наші гроші": Путін розлютив росіян "підкупом" Ердогана
"Витрачає наші гроші": Путін розлютив росіян "підкупом" Ердогана

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін намагався продати Ердогану свій лімузин російського виробництва "Аурус".

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Особи
Володимир Путін Реджеп Тайіп Ердоган
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Макарский Александр
Макарский Александр
Нерабы,а украинские литаки и гвинтокрылы в МАКСе участвуют? Или вы тильки в кастрюльках стрыбать умеете?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Пфффф... Только кастрюли могут такое публиковать.
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