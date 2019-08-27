"Витрачає наші гроші": Путін розлютив росіян "підкупом" Ердогана

Президент Росії Володимир Путін у понеділок, 27 серпня, пригостив турецького лідера Реджепа Тайіпа Ердогана російським морозивом на Міжнародному авіакосмічному салоні МАКС-2019.

Відповідне відео опублікував у своєму Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Путін підійшов до лотка з морозивом і замовив два в стаканчику: вершкове і шоколадне. "За мене теж заплатите?" – запитав його Ердоган. "Заплачу, ви ж гість", – відповів Путін.

Путін зустрівся з Ердоганом на МАКС

Крім того, російський президент пригостив ласощами всю турецьку делегацію, заплативши в цілому 5 тисяч рублів.

"Здачу міністру віддайте. Це йому на розвиток авіації", – сказав Путін, киваючи на главу Мінпромторгу РФ Дениса Мантурова. "Дякую за щедрість", – відреагував той.

Путін пригостив Ердогана морозивом Скріншот з відео

Користувачів розлютила "показуха" з боку Путіна. "Чим би дитя не тішилося", "Ну прямо спектакль якийсь", "Дивіться, росіяни, ось так це г*мно витрачає наші гроші", "Ну ось же доказ, що Путін всіх політиків купив", "Не Путін пригостив, а платники податків", – написали в коментарях.

- Мені в стаканчику

- Шоколадне або вершкове?

- І те і інше!

Путін на МАКС пригостив Ердогана морозивом pic.twitter.com/thy386oaAu - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) August 27, 2019

Ердоган: За мене теж заплатите?

Путін: Заплачу, ви ж гість

Але пригостив морозивом всю турецьку делегацію pic.twitter.com/zxrEme3msW - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) August 27, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін намагався продати Ердогану свій лімузин російського виробництва "Аурус".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.