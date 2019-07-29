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Віталій Дейнега
Віталій Дейнега
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Эта ночь будет долгой. Но солнце взойдет

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Я призываю каждого росгвардейца бить, не жалея спецсредств, крошить кости и черепа, как вас это учили делать в фильмах про Майдан.

Я призываю каждого победобеса, "крымнашиста", "мыжебрата" и прочих животных учиться любить свое "сильное государство" и его "принципиальную внешнюю политику", своевременно превратившуюся во внутреннюю, опустившуюся дубинкой на головы.

Эта ночь будет долгой. Но солнце взойдет

jam-news.net

Лет 15 назад я сказал своей подруге из Питера: "Зря вы так халатно относитесь к своей диктатуре. Она начинает с ласковых слов, а закончит ударами приклада в твою, именно твою дверь".

Подруга оказалась умной и через несколько лет эмигрировала.

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Но вынужден признать, что я ошибся. Российская диктатура решила сразу потушить вам свет ударом дубинки в голову, минуя фазу с прикладом о дверь.

Дубинка ударила в головы, к которым я не питаю ни тени сочувствия. Даже если они лопнут пополам.

Считайте это кармой в действии. Точнее - ее началом.

Эта ночь будет долгой. Но солнце взойдет

Еспресо.TV

Так бывает. За все приходится платить. Считайте это ценой за незаконную аренду Крыма.

P.S. Всем россиянам, которые открыто выступали против агрессии и аннексии, я искренне соболезную и желаю удачи в борьбе.

Я не считаю вас братьями. Но точно не отношу ко врагам.

Эта ночь будет долгой. Но солнце, рано или поздно, взойдет.

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Автор
Віталій Дейнега Віталій Дейнега
Теми
Війна на Донбасі Заворушення в Москві
Місце
Росія
Теги
війна протест Росія - країна-агресор
Джерело
Джерело: Facebook Виталия Дейнеги
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кудря александр
кудря александр
Все это, конечно, прекрасно и великолепно, но нам стоит призадуматься и о своей судьбине...Вдруг ЗЕлюки станут менять конституцию, примут "закон", позволяющий продать наш последний ресурс - землю(точнее - не продать, а разворовать), проведут "референдум" и позорно капитулируют перед русней, опираясь на т.н. "волю" т.н. "народа", отменят декоммунизацию, сдадут ПриватБанк, в общем, станут рвать нас на шмаття круче Яныка? Что мы тогда будем делать? и как? Вот это - вопрос намбе ван!
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Питон Каа
Питон Каа
Россия весело наблюдала за тем, как этих неразумных сынов и дочерей отечества учили родину любить. Ласково учили, не так как в западных странах - слезоточивым газом, водометами и резиновыми пулями, никому даже глазик не выковыряли. А не нужно нам во власть пропихивать национал-предателей в угоду нашим западным "партнерам". Хватит, мы этого в 90-е годы наелись досыта. Большинство тех, кто ходил на это шествие и не знают ничего о жизни в России в это время. Россия была тогда жутко демократичной но страшно бедной, как Украина сейчас. Так вот - больше так не будет.
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Дудко Олег
Дудко Олег
Интересный тут у пендосов подход. Жесточайший разгон жёлтых жилетов в Париже - это торжество демократии, а разгон незаконного митинга в Москве - это тотолитаризм.
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Дудко Олег, Предлагаю провести теракт. Загнать всех в метро, кто пришел на несанкционированный митинг и взорвать. Ваш Путлер и ФСБ в этом спецы. Взрывать своих граждан их призвание, Совок этому научил. Подумаешь, бабы еще нарожают. Ух уж эти либерасты усех на Колыму. Только, ватоголовые москали, не забудьте, что завтра придут за вами, а заступиться за вас не кому будет. Вы своими руками и руками ваших ментов сами себя уничтожаете. Правильно дурак совершает одни и теже ошибки, умный знает как от них уйти, а мудрый в них не попадает. Так вот, вы лаптекопытные инфузории, и неумные, и немудрые, а дурни. Так повелось, что вся раиссия вплоть из дураков, не даром у вас народные сказки про Ивани дурака.
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