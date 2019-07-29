Я призываю каждого росгвардейца бить, не жалея спецсредств, крошить кости и черепа, как вас это учили делать в фильмах про Майдан.

Я призываю каждого победобеса, "крымнашиста", "мыжебрата" и прочих животных учиться любить свое "сильное государство" и его "принципиальную внешнюю политику", своевременно превратившуюся во внутреннюю, опустившуюся дубинкой на головы.

jam-news.net

Лет 15 назад я сказал своей подруге из Питера: "Зря вы так халатно относитесь к своей диктатуре. Она начинает с ласковых слов, а закончит ударами приклада в твою, именно твою дверь".

Подруга оказалась умной и через несколько лет эмигрировала.

Но вынужден признать, что я ошибся. Российская диктатура решила сразу потушить вам свет ударом дубинки в голову, минуя фазу с прикладом о дверь.

Дубинка ударила в головы, к которым я не питаю ни тени сочувствия. Даже если они лопнут пополам.

Считайте это кармой в действии. Точнее - ее началом.

Еспресо.TV

Так бывает. За все приходится платить. Считайте это ценой за незаконную аренду Крыма.

P.S. Всем россиянам, которые открыто выступали против агрессии и аннексии, я искренне соболезную и желаю удачи в борьбе.

Я не считаю вас братьями. Но точно не отношу ко врагам.

Эта ночь будет долгой. Но солнце, рано или поздно, взойдет.

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