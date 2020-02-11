Висміяла пільговиків: керівництво росЗМІ здивувало реакцією на скандал із ведучою-реготункою

Керівництво проросійського телеканалу поки не вирішило, у який спосіб покарає ведучу новин Олександру Новікову, котра розреготалася під час запису сюжету про індексацію пільг.

Про це зокрема заявив генеральний директор ДТРК "Камчатка" Олексій Костильов, коментуючи KP.RU скандал навколо його підлеглих, яким після зливу відео зі зйомок у мережу передбачили ганебне звільнення.

"Ми знаємо весь процес появи відео, але поки у нас є власні питання, на які ми для себе хочемо отримати остаточну відповідь", – сказав він.

Ведуча вибухнула сміхом через жебрацькі виплати пільговикам у Росії

Костильов наголосив, що поки рано говорити про звільнення ведучої, як і про те, чи буде вона покарана якось інакше.

За його словами, з Новіковою й іншими причетними до того, що відео виклали в мережу, вже провели відповідну бесіду. Гендиректор додав, що керівництво філії хоче досконально вивчити ситуацію, тому поки що ведуча продовжує працювати разом із усіма.

У Росії ведуча посміялася над пільгами Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ведуча новин на одному з проросійських каналів розсміялася під час розповіді про те, що українські військовослужбовці нібито слухають сепаратистське радіо.

У Росії телеведуча голосно розсміялася під час зйомки сюжету про підвищення виплат пільговим категоріям громадян.

У відповідь на це в мережі почали з'являтися гнівні коментарі.

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