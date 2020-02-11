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11 лютого • оновлено в 11:06
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Висміяла пільговиків: керівництво росЗМІ здивувало реакцією на скандал із ведучою-реготункою

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Керівництво проросійського телеканалу поки не вирішило, у який спосіб покарає ведучу новин Олександру Новікову, котра розреготалася під час запису сюжету про індексацію пільг.

Про це зокрема заявив генеральний директор ДТРК "Камчатка" Олексій Костильов, коментуючи KP.RU скандал навколо його підлеглих, яким після зливу відео зі зйомок у мережу передбачили ганебне звільнення.

"Ми знаємо весь процес появи відео, але поки у нас є власні питання, на які ми для себе хочемо отримати остаточну відповідь", – сказав він.

Ведуча вибухнула сміхом через жебрацькі виплати пільговикам у Росії

Ведуча вибухнула сміхом через жебрацькі виплати пільговикам у Росії

Костильов наголосив, що поки рано говорити про звільнення ведучої, як і про те, чи буде вона покарана якось інакше.

За його словами, з Новіковою й іншими причетними до того, що відео виклали в мережу, вже провели відповідну бесіду. Гендиректор додав, що керівництво філії хоче досконально вивчити ситуацію, тому поки що ведуча продовжує працювати разом із усіма.

У Росії ведуча посміялася над пільгами

У Росії ведуча посміялася над пільгами

Скріншот із відео

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Автор
Діна Баронова
Місце
Росія
Теги
скандали ведуча ЗМІ Новини Росії
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Костылев ее по другому "покарает" и несколько раз.
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фил филька
фил филька
она то в чем виновата? людям выделяют сущие копейки. 500 рублей на билет в заграничную поездку - это просто издевательский плевок в лицо льготникам. если государство мне выделит 3 рубля со словами иди купи себе яхту - я тоже засмеюсь от такой дикости)
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Не может быть,у нас же в России 37 год)))
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