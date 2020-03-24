Вислати українців і заборонити кальяни: Росія вжила екстренних заходів через коронавірус

Через пандемію коронавірусу уряд РФ доручив регіонам вжити карантинних заходів, зокрема, закрити нічні клуби, кінотеатри, розважальні центри, заборонити куріння кальянів.

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Про це йдеться в рішеннях за підсумками засідання оперативного штабу 23 березня, опублікованих на сайті уряду РФ у вівторок, 24 березня.

Крім того, Мінтрансу Росії доручено опрацювати питання залучення сил Міноборони, МНС й управління справами президента для вивезення росіян "із країн із несприятливою епідеміологічною обстановкою". Евакуйованих росіян із Москви повинні доправити автобусами до сусідніх регіонів.

Оперштаб відзвітував, що доручив організувати одноразове вивезення через залізницю з Росії в Україну її громадян і з України в РФ росіян.

Коронавірус у Росії

Росспоживнагляд спільно з Мінпромторгом Росії має пропрацювати можливість використання будь-яких спиртовмісних засобів, зокрема й косметичних, для дезінфекції.

Відомства також повинні пропрацювати питання про доцільність використання лікарських препаратів поза показаннями, зазначеними в інструкції для медичного застосування, при наданні допомоги хворим, інфікованим новою коронавірусною інфекцією, із зазначенням підстав для застосування таких лікарських препаратів і доказовою базою ефективності їхнього застосування.

Органам виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації при розподілі засобів індивідуального захисту (масок) рекомендовано виходити з необхідності першочергового забезпечення ними медичних працівників та інших осіб, що контактують із хворими на COVID-19 (тими, хто має ознаки такого захворювання).

Росспоживнагляду спільно з Міністерством охорони здоров'я Росії, Фондом соціального страхування РФ і суб'єктами Російської Федерації доручено розглянути можливість використання та переобладнання підвідомчих їм лікувально-реабілітаційних центрів і санаторно-курортних організацій із метою ізоляції та надання медичної допомоги інфікованим.

Мінпраці спільно з Мінфіном доручено опрацювати питання про порядок видачі листків тимчасової непрацездатності (за кодом 03 "Карантин") працюючим особам у віці 65 років і старшим.

Карта поширення COVID-19 у світі:

Як писав OBOZREVATEL, станом на 24 березня в Росії офіційно підтверджено 495 випадків зараження коронавірусом.

Тим часом в Іспанії у вівторок від COVID-19 померли 514 осіб. Таким чином, країна побила антирекорд смертності, адже цей показник виріс відразу на 23,6%.

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