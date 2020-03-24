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24 березня • оновлено в 18:38
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Вислати українців і заборонити кальяни: Росія вжила екстренних заходів через коронавірус

12.8т
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Через пандемію коронавірусу уряд РФ доручив регіонам вжити карантинних заходів, зокрема, закрити нічні клуби, кінотеатри, розважальні центри, заборонити куріння кальянів.

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Про це йдеться в рішеннях за підсумками засідання оперативного штабу 23 березня, опублікованих на сайті уряду РФ у вівторок, 24 березня.

Крім того, Мінтрансу Росії доручено опрацювати питання залучення сил Міноборони, МНС й управління справами президента для вивезення росіян "із країн із несприятливою епідеміологічною обстановкою". Евакуйованих росіян із Москви повинні доправити автобусами до сусідніх регіонів.

Оперштаб відзвітував, що доручив організувати одноразове вивезення через залізницю з Росії в Україну її громадян і з України в РФ росіян.

Коронавірус у Росії

Коронавірус у Росії

Росспоживнагляд спільно з Мінпромторгом Росії має пропрацювати можливість використання будь-яких спиртовмісних засобів, зокрема й косметичних, для дезінфекції.

Відомства також повинні пропрацювати питання про доцільність використання лікарських препаратів поза показаннями, зазначеними в інструкції для медичного застосування, при наданні допомоги хворим, інфікованим новою коронавірусною інфекцією, із зазначенням підстав для застосування таких лікарських препаратів і доказовою базою ефективності їхнього застосування.

Органам виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації при розподілі засобів індивідуального захисту (масок) рекомендовано виходити з необхідності першочергового забезпечення ними медичних працівників та інших осіб, що контактують із хворими на COVID-19 (тими, хто має ознаки такого захворювання).

Росспоживнагляду спільно з Міністерством охорони здоров'я Росії, Фондом соціального страхування РФ і суб'єктами Російської Федерації доручено розглянути можливість використання та переобладнання підвідомчих їм лікувально-реабілітаційних центрів і санаторно-курортних організацій із метою ізоляції та надання медичної допомоги інфікованим.

Мінпраці спільно з Мінфіном доручено опрацювати питання про порядок видачі листків тимчасової непрацездатності (за кодом 03 "Карантин") працюючим особам у віці 65 років і старшим.

Карта поширення COVID-19 у світі:

Як писав OBOZREVATEL, станом на 24 березня в Росії офіційно підтверджено 495 випадків зараження коронавірусом.

Тим часом в Іспанії у вівторок від COVID-19 померли 514 осіб. Таким чином, країна побила антирекорд смертності, адже цей показник виріс відразу на 23,6%.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Місце
Росія
Теги
карантин Новини Росії
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Мыкола, а тебе руки в АТО оторвало?... Нет Потап, когда из страны агрессора тащили за руки пытаясь депортировать...
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Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
Poroshenko Petro, браво!!!!!!
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
:.изюминка скандала не только в том, что из Киева поставили в Мадрид 100 тыс. масок производства НПП «Бук-1» в то время, когда в самой Украине полным ходом идет эпидемия коронавируса. Самая вишенка на тортик в том, что отпускная цена маски составила… всего 2 грн за штуку! Или, в переводе по курсу, всего… 7 евроцентов!!! При этом эксперты отмечают, что сейчас ряд стран, например, Китай и ОАЭ, готовы покупать одноразовые маски по цене 1 доллар США за штуку в миллионных партиях — и это при себестоимости производства маски всего 0,03 цента… А из-за панических настроений населения от эпидемии коронавируса в странах ЕС ощущается существенный дефицит медицинских масок. Изнеженные европейцы даже столкнулись с таким, как им казалось, забытым понятием, как «фарцовщики» — поскольку в аптеках масок уже не купишь, с рук их можно приобрести по цене… 12 евро за пару! Т. е. по 6 евро за штуку, или порядка 180 грн по нынешнему курсу… А тут в Испанию продали даже не маски, а аэрозольные респираторы (!) почти в 10 раз дешевле… в киевском супермаркете Novus уже 13 марта медицинские маски стоили 1200 грн за пачку из 50 штук. Т. е. стоимость одной медицинской маски в Киеве составляла 24 гривны, что в 12 раз выше отпускной стоимости для испанцев! А в аптеках Львова местные жители жаловались, что если месяц назад стоимость обычной медицинской маски составляла всего 1,5 грн, то к середине марта их цена подскочила до 17,5 грн за штуку!
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
Главное - прокукарекать! А восход там, или закат - дело второе!)) организовывают вывоз желающих уехать с одновременным ввозом желающих приехать
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