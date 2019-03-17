"Вискочка та ідіотка": в Росії дівчинка нарвалася на проблеми через листи Путіну

У селі Томсіно Псковської області односельці зацькували 12-річну дівчинку Таїсію Перчікову за прохання до президента Росії Володимира Путіна допомогти її мамі.

Як повідомляє "Медуза", в грудні 2018 роки дівчинка поскаржилася російському лідеру на важкі умови життя в листі.

Тася розповіла, що мама працює санітаркою в дві зміни і чергує в реанімації, але зарплати не вистачає на життя. Після цього редакція "Радіо свобода" випустила статтю про сім'ю. Місцева влада пообіцяла допомогти їм, але пізніше адміністрація Псковської області відмовила.

Тася Перчікова meduza.io

Однак Перчіковим почали надсилати пожертви, а гроші росіяни витратили на ліки, одяг і необхідні речі. В кінці січня пропагандисти телеканалу "Росія" опублікували сюжет, де звинуватили їх у тому, що вони "підхопили модний рух дауншіфтинг", після чого односельці влаштували Тасі та мамі цькування.

Дівчинку обзивали "ідіоткою, вискочкою", перестали з нею дружити і навіть звинувачували в крадіжках. Тасю перевели на дистанційне навчання, а її мама звільнилася з роботи і навіть почала отримувати погрози від місцевих.

24 лютого Олені зателефонували з незнайомого номера і заявили, що "якщо ти не розумієш одного разу, наступного разу дочка буде порвана від вуха до вуха". При чому місцеві жителі в коментарі "Медузі" схвалили цькування сім'ї.

"Ця Ленка розповідає журналістам, що отримує в лікарні за зміну 5600 в місяць. Ну і що? Моя дружина отримує стільки ж, але щось нам трактора і ноутбуки в подарунок не надсилають через це. А у цій вистачає нахабства просити щось", - розповів односельчанин.

Ще одна мешканка сказала, що особисто не знайома з Перчіковимі, але від дочки знає, що "Тася та ще вискочка і провчили її по заслузі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії помер трирічний хлопчик, якому Путін обіцяв допомогти під час прес-конференції.

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