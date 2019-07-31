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"Вирвали волосся, стрибали на обличчі": в Росії троє хлопців використовували жінку, як боксерську грушу. Фото 18+

1.9т Читати матеріал російською

У селищі Кимри Тверської області троє молодиків спробували зґвалтувати місцеву мешканку. Коли жінка дала відсіч, її жорстоко побили.

"Її використовували як боксерську грушу... На ній буквально не залишили жодного живого місця, вирвали волосся, а на обличчі ніби й узагалі стрибали", — пише Readovka.

35-річну Олену доставили до реанімації, лікарі не можуть дати сприятливий прогноз — ситуація ускладнюється тим, що у потерпілої хворе серце.

Побита Олена

Побита Олена

Readovka

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"Вона лежала напівголою, без верху. Дівчина відвела її до себе додому. На моє запитання, чому не викликали швидку, сказала, що сестра просила не викликати. Коли вона у неї заснула, господиня квартири підійшла до неї, думала — померла, перевірила пульс, тільки після того викликала швидку, ближче до 11-ї дня", — розповів брат потерпілої Віталій.

"Поки з нею сидів, вона чомусь почала трястися, сказали, що через черепно-мозкову травму. Очі не бачать у неї... А так лікарі нічого не говорять, тільки одне — стан стабільно важкий", — додав він.

Підкреслюється, що після того, як Олена поступила до реанімації, вона повідомила, що її катували троє молодих хлопців, яким на вигляд років 18-20.

"Отримати оперативний коментар щодо події нам не вдалося, в розпал робочого дня нікого зі співробітників пресслужби УМВС у Тверській області не виявилося на місці", — повідомило місцеве ЗМІ.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Росії бійцівський пес порвав 3-річну дівчинку. Собаку вшістьох відтягували від дитини.

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