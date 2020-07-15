Вірус африканської чуми виявили в Росії.

Вірус африканської чуми свиней зафіксували в Красночікойському районі Забайкальського краю Росії.

Про це повідомили в прес-службі крайового уряду, передає lenta.ru. Відзначається, що вірус могли занести з дикої середовища.

"На території сіл Укир і Менза Красночікойского району 14 липня зафіксовано вірус африканської чуми свиней", – йдеться у повідомленні.

Тепер у Красночікойському районі вводять карантинні заходи.

Африканська чума свиней відноситься до особливо небезпечних вірусних хвороб, хоча і не передається людині. Цей вірус завдає шкоди сільськогосподарській галузі і не піддається ні лікуванню, ні вакцинопрофілактиці. Поширення вірусу можна зупинити тільки введенням жорстких карантинних заходів.

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