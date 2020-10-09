З огляду на той факт, що у нас тепер з'явився і азербайджанський варіант, а він в свою чергу теж не новий – звільняти свої території силою – буквально кілька штрихів (як зазвичай суб'єктивно):

– Вірменію росіяни трошки кинули, виходить? Мабуть, передані за останні роки 50 тис тонн військово-технічної допомоги пішли в топку, і "стратегічний партнер" на власні очі побачив, як горять танки. А значить горіти будуть і надалі. Можна передати Вірменії російську вакцину і добити бідолаху, але це вже буде знущання.

І ось росіяни на форумах припускають, що треба ж буде союзнику допомагати і більш істотно. І тоді "воювати доведеться на два фронти". Це вони мали на увазі Донбас і Карабах. Але хтось із них так вчасно написав, що одного разу доведеться воювати з усіма країнами, у яких Росія коли-небудь відібрала території, і це явно не "два фронти".

– Тут хлопці пишуть, що нам потрібно так само підвищувати боєздатність, готуватися і розморожувати "конфлікт" за прикладом азербайджанців. Тепер у мене питання: там "конфлікт" Росія гріє, як "сторонній спостерігач". У нас – безпосередньо бере участь, як би це підносилося. Там вона, "якщо що", може залишитися осторонь. А у нас – не може. Тому що звільнення Донбасу потягне за собою Крим, і взагалі Україна важливіша за Вірменію в геополітичному плані. Тут Європа, і тут їжа. І робочі руки. І вкрадена історія. Ні-ні, Україну відпустити вони не можуть собі дозволити, і упиратися ногами ця гідра буде однозначно сильніше, ніж в Карабасі.

Ну, і як це можна порівнювати? Шлях у нас свій і тільки свій. Хоча, буду вдячна за екскурс в конкретні історичні приклади подібних "історій".