"Випустив джина з пляшки": в Росії вказали на фатальні помилки Путіна

Президент Росії Володимир Путін нав'язав верхівці влади помилкову впевненість у перевазі над рештою світу, що може зіграти з Кремлем небезпечний жарт.

Таку думку висловив російський політолог і філософ Олександр Морозов. Відповідний пост він розмістив на своїй сторінці в Facebook.

На думку Морозова, його ровесники "при владі" зробили дві помилки – повернулися до практики, яка вже раніше приводила росіян до самознищення і, всупереч здоровому глузду, стали на шлях "Ми – найрозумніші". Як вважає політолог, людина може бути розумнішою за когось, але заявляти про перевагу над усіма – небезпечно.

Володимир Путін

"Тим часом від путінізму в його нинішній фазі явно несе цієї безглуздою упевненістю, що "ми вже розумніші за всіх" – і Ротшильдів, і масонів, і Меркель, і Конгресу США, і всіх сусідів, і вже розумніші Сталіна-Гітлера, – і взагалі , що розумніше Марії Захарової і телеекспертів, які кричать з екранів – немає нікого на білому світі", – обурився Морозов.

За його словами, цілком очевидно, що Путін і його люди випустили на волю джина з пляшки.

"Вони заохотили своєю грою ці дві небезпечні речі – ідейні практики, які супроводжують самознищення й атмосферу розумової переваги над рештою світу. Великою ілюзією є те, що такі речі можна легко назад загнати в пляшку", – підсумував філософ.

Олександр Морозов Еспресо.TV

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський соціолог Ігор Ейдман висловив думку, що кінець режиму президента Росії Володимира Путіна принесе війна на Кавказі.

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