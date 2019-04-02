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"Випустив джина з пляшки": в Росії вказали на фатальні помилки Путіна

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Президент Росії Володимир Путін нав'язав верхівці влади помилкову впевненість у перевазі над рештою світу, що може зіграти з Кремлем небезпечний жарт.

Таку думку висловив російський політолог і філософ Олександр Морозов. Відповідний пост він розмістив на своїй сторінці в Facebook.

На думку Морозова, його ровесники "при владі" зробили дві помилки – повернулися до практики, яка вже раніше приводила росіян до самознищення і, всупереч здоровому глузду, стали на шлях "Ми – найрозумніші". Як вважає політолог, людина може бути розумнішою за когось, але заявляти про перевагу над усіма – небезпечно.

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Володимир Путін

Володимир Путін

"Тим часом від путінізму в його нинішній фазі явно несе цієї безглуздою упевненістю, що "ми вже розумніші за всіх" – і Ротшильдів, і масонів, і Меркель, і Конгресу США, і всіх сусідів, і вже розумніші Сталіна-Гітлера, – і взагалі , що розумніше Марії Захарової і телеекспертів, які кричать з екранів – немає нікого на білому світі", – обурився Морозов.

За його словами, цілком очевидно, що Путін і його люди випустили на волю джина з пляшки.

"Вони заохотили своєю грою ці дві небезпечні речі – ідейні практики, які супроводжують самознищення й атмосферу розумової переваги над рештою світу. Великою ілюзією є те, що такі речі можна легко назад загнати в пляшку", – підсумував філософ.

Олександр Морозов

Олександр Морозов

Еспресо.TV

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський соціолог Ігор Ейдман висловив думку, що кінець режиму президента Росії Володимира Путіна принесе війна на Кавказі.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Chesny Victor
Chesny Victor
Его (карлика) бы, этой бутылкой по горбу навернуть пару раз. А народец вшивый, нагайкой повоспитывать. Глядишь, и прозрение наступит. А то, имперскость, совсем народ от реальности оторвала. А надо бы ближе к земле.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Chesny Victor, "А надо бы ближе к земле." .....Следуете заветам мэра Куева Педалия Клычко?
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