Випробувачі російської вакцини захворіли на коронавірус

Деякі добровольці, які випробовували російську вакцину від коронавірусу, захворіли COVID-19.

Про це в середу, 28 жовтня, повідомило російське пропагандистське агентство "РІА Новини" з посиланням на директора центру Гамалеї Олександра Гінцбурга, якого називають одним з розробників вакцини.

"За статистикою якісь ПЛР-позитивні є і якісь захворювання, але їм могли ввести плацебо. Попередні дані ми зможемо підвести тільки в середині листопада", – розповів він.

За словами Гінцбурга, половина добровольців, які беруть участь в дослідженні, отримали перший компонент вакцини, близько 9 тисяч провакциновано вже і вдруге.

Як писав OBOZREVATEL, першу російську вакцину від коронавірусу "Супутник V" зареєстрували ще на початку серпня, її розробником був названий центр Гамалії. Вакцина нібито була створена на основі ДНК аденовірусу і повинна "формувати імунітет і від грипу, і від коронавірусної інфекції". Випробовувати вакцину також будуть на жителях Білорусі, куди в кінці вересня вже завезли першу партію.

Водночас вчені стурбовані, що намір Росії впровадити вакцину проти COVID-19 "Супутник-V" до проведення її повних випробувань може спровокувати мутацію нового коронавірусу.

А в Британії заявили, що клінічні випробування "першої в світі" російської вакцини проти коронавірусу дали сумнівні результати.

В кінці вересня в Росії запатентували другу вакцину від коронавірусу, яку розробив Державний науковий центр вірусології та біотехнології "Вектор".