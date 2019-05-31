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Випив воду з черв'яками: в Росії чиновник зганьбився через скарги населення. Відеофакт

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У Кемеровській області (Росія) чиновник показово випив склянку води з хробаками, яку місцеві жителі принесли йому, щоб підтвердити жахливий стан водопроводу.

Відповідне відео було опубліковано в Telegram-каналі Hue. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, заступник мера міста Кисельовськ Сергій Шишкін спробував довести, що вода нібито абсолютно безпечна, навіть незважаючи на черв'яків, однак жителі його вчинок не оцінили і продовжили вимагати проведення дезінфекції.

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У Росії чиновник випив воду з хробаками

У Росії чиновник випив воду з хробаками

Скріншот з відео

Випив воду з черв'яками: в Росії чиновник зганьбився через скарги населення. Відеофакт

Скріншот з відео

Як пише місцеве видання "Новости Киселевска", за кілька тижнів до зустрічі з Шишкіним у водопровідній воді в селищі Карагайлинське завелися черв'яки. Місцеві жителі поскаржилися в адміністрацію і насосно-фільтрувальну станцію, проте ситуація не змінилася.

Відзначається, що тепер проблемою займуться Росспоживнагляд і прокуратура.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії чиновник держкомпанії "Роскосмос" Станіслав Жарков назвав людей, що живуть у хрущовках, "скотобази".

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Росія
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Новини Росії
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Скрепно,по РОАссийски.
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