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6 грудня • оновлено в 16:53
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Випадково випив "Кріт": в Росії помер відомий математик

1.9т
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У Москві (Росія) помер вчений-математик Олег Івашов-Мусатов, який випадково випив рідину для прочищення труб "Кріт" і отруївся.

Новина про його смерть з'явилася на сайті МДУ імені Михайла Ломоносова. Прощання з ним відбудеться 10 грудня у крематорії Хованського кладовища.

"З великим сумом повідомляємо, що 3 грудня 2019 року на 92 році життя помер доцент кафедри математичного аналізу, заслужений викладач Московського університету, лауреат премії імені М. В. Ломоносова за педагогічну діяльність Ивашов-Мусатов Олег Сергійович", – йдеться в повідомленні.

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Олег Івашов-Мусатов

Олег Івашов-Мусатов

Varlamov News

У свою чергу журналіст Ілля Варламов нагадав на своєму Telegram-каналі, що математик після отруєння боровся за своє життя більше двох тижнів (він випив "Кріт" у середині листопада). Весь час він знаходився в реанімації у важкому стані.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 4 червня російський продюсер Барі Алібасов також отруївся засобом для прочищення труб. Його у важкому стані екстрено ушпиталили у Москві.

  • У ЗМІ 5 червня з'явилася інформація, що Алібасов помер в інституті імені Скліфосовського в Москві, проте пізніше її спростували.

  • Сестра продюсера заявлала, що його отруїв навмисно хтось із членів сім'ї його дружини.

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Автор
Міла Озеровська Міла Озеровська
Місце
Росія Москва
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Dell Alex
Dell Alex
Что они там все "крот" лакают? ))) Бояра закончилась?
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Это Путин убирает несогласных, лично налил ему стакан)
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