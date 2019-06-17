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"Винні солдати НАТО!" Російський чиновник зганьбився маячнею

1.4тЧитати матеріал російською

У Росії губернатор Пензенської області Іван Білозерцев пов'язав хвилювання в Чемоданівці з дестабілізацією з боку Заходу, за що потрапив під шквал насмішок в мережі.

На ситуацію звернув увагу Korolev Aleksandr на своїй сторінці в Twitter. Він також вказав на той факт, що губернатор виступає перед людьми на тлі зруйнованої церки.

"Америка, Захід заганяє величезні гроші на підготовку людей, які отримують звідти гроші (вони є в кожному регіоні), вони (хочуть. - Ред.) не вирішити проблему, знайти законне рішення, а дестабілізувати ситуацію. Ви повинні знати, що багато неправдивої інформації закидають сюди. Ви повинні про це знати", - заявив губернатор на зустрічі з місцевими жителями.

На його думку, такі люди спеціально "розхитують" людей. За це влада нібито домовилася давати людям тільки офіційну інформацію.

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На сайті уряду Пензенської області опубліковано звернення губернатора, в якому він заявив, що з моменту конфлікту в Чемоданівці в соціальних мережах йде масове поширення неправдивої інформації. Про що саме йдеться, в повідомленні не уточнюється.

Ситуація викликала шквал насмішок в мережі: "Яяяяяяк????!!! Яяяяяк такі люди стають губернаторами!!!!????", "У нас такі і президентами стають!", "Якби не цигани, то Чемоданівку захопили б солдати НАТО!", "Цікаво хоч один американець бував в цих краях. Може Джек Восьмьоркін?", "СТО ПУДОВ американці! І храм осквернили теж ВОНИ!", "В совку теж у всьому закордон звинувачували, нічого не змінилося", "Я підозрюю, що казкового нам теж американці підкинули".

"Винні солдати НАТО!" Російський чиновник зганьбився маячнею
"Винні солдати НАТО!" Російський чиновник зганьбився маячнею
"Винні солдати НАТО!" Російський чиновник зганьбився маячнею
"Винні солдати НАТО!" Російський чиновник зганьбився маячнею
"Винні солдати НАТО!" Російський чиновник зганьбився маячнею
"Винні солдати НАТО!" Російський чиновник зганьбився маячнею
"Винні солдати НАТО!" Російський чиновник зганьбився маячнею
"Винні солдати НАТО!" Російський чиновник зганьбився маячнею
"Винні солдати НАТО!" Російський чиновник зганьбився маячнею
"Винні солдати НАТО!" Російський чиновник зганьбився маячнею
"Винні солдати НАТО!" Російський чиновник зганьбився маячнею

Як повідомляв OBOZREVATEL, топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов зганьбився безглуздими жартами, в яких він намагався спаплюжити українську мову, щоб образити українців.

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