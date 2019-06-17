"Винні солдати НАТО!" Російський чиновник зганьбився маячнею

У Росії губернатор Пензенської області Іван Білозерцев пов'язав хвилювання в Чемоданівці з дестабілізацією з боку Заходу, за що потрапив під шквал насмішок в мережі.

На ситуацію звернув увагу Korolev Aleksandr на своїй сторінці в Twitter. Він також вказав на той факт, що губернатор виступає перед людьми на тлі зруйнованої церки.

"Америка, Захід заганяє величезні гроші на підготовку людей, які отримують звідти гроші (вони є в кожному регіоні), вони (хочуть. - Ред.) не вирішити проблему, знайти законне рішення, а дестабілізувати ситуацію. Ви повинні знати, що багато неправдивої інформації закидають сюди. Ви повинні про це знати", - заявив губернатор на зустрічі з місцевими жителями.

На його думку, такі люди спеціально "розхитують" людей. За це влада нібито домовилася давати людям тільки офіційну інформацію.

На сайті уряду Пензенської області опубліковано звернення губернатора, в якому він заявив, що з моменту конфлікту в Чемоданівці в соціальних мережах йде масове поширення неправдивої інформації. Про що саме йдеться, в повідомленні не уточнюється.

губернатор Пензенської обл-і Белозерцев пов'язав хвилювання в Чемоданівка з впливом США.

🤦♂️

а (ззаду зруйнована) церква теж американці? (с) # сказочнийдолбоёб pic.twitter.com/pBDPX04EyK - Korolev Aleksandr (@ArbagoKorolev) 15 червня 2019 р

Ситуація викликала шквал насмішок в мережі: "Яяяяяяк????!!! Яяяяяк такі люди стають губернаторами!!!!????", "У нас такі і президентами стають!", "Якби не цигани, то Чемоданівку захопили б солдати НАТО!", "Цікаво хоч один американець бував в цих краях. Може Джек Восьмьоркін?", "СТО ПУДОВ американці! І храм осквернили теж ВОНИ!", "В совку теж у всьому закордон звинувачували, нічого не змінилося", "Я підозрюю, що казкового нам теж американці підкинули".

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