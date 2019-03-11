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"Винні дурні і дороги": в Росії перекинувся хвалений "Панцир-С". Фотофакт

14.3тЧитати матеріал російською

У Владивостоку перекинувся і перегородив об'їзну трасу військовий КамАЗ із встановленим зенітно-ракетним комплексом "Панцир-С".

Інцидент трапився вранці понеділка на трасі Седанка – Патрокл. Водій не впорався з керуванням, і на виході з повороту авто перекинулося на бік, пише "КП".

Як зазначають очевидці, причиною ДТП могла стати погана якість дороги – в місці аварії сильно просів асфальт, і високі автомобілі там починає "качати". Якщо водій не знав про цю особливість об'їзної траси, то легко міг потрапити у пастку, пише видання.

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Техніка перегородила дві смуги руху, ставши причиною серйозного затору. Фактично відрізаним виявився Російський острів.

"Наслідки аварії усувають поліцейські та військові. Їм потрібно підняти КамАЗ на чотири колеса – а потім покарати винного (якщо він є, звичайно)", – пише ЗМІ, уточнюючи, що військовослужбовці не постраждали.

dpscontrol125rus

dpscontrol125rus

dpscontrol125rus

dpscontrol125rus

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Курську військова техніка на вулицях міста розчавила легковик.

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Місце
РосіяВладивосток
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
А своих то вояк видели? https://www.youtube.com/watch?v=J1uHAHQadx4 https://www.youtube.com/watch?v=kIJXOlowxSo
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5
Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Махал Махалыч, Видео гораздо красочнее и динамичнее смотреть чем фото)
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3
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Снова проходил мимо, ты, вонючка, смотри фото))) Будки тут всякое дерьмо пастью плямкать!
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3
0
минин евген
минин евген
кацапские нанотехнологии самые смешные технологии в мире. заглохший танк, перевернувшийся панцырь, комичные мультики, падающие ракеты и самолёты с вертолётами. петух из говна, в конце концов. росися вперде!
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Приходько Егор
Приходько Егор
а в киеве Бук, которого в армии уже давно нет, как порошенко сказал, прям на репетиции парада въехал в дом. в ДОМ КАРЛ!!! тот самый бук который сбил БОИНГ!
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2 из 3 ответов | показать все
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Приходько Егор, идиото с паРаши - уже скоро будут судя. Международные. По Боингу, по Крыму. Позже по Сирии, по Донбассу.
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Komikov Sergio
Komikov Sergio
Егорчик, бук хоть ехал, ваш хваленный туалет на ходу (Армата) на репетиции даже завестись не смог.
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