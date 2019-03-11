"Винні дурні і дороги": в Росії перекинувся хвалений "Панцир-С". Фотофакт

У Владивостоку перекинувся і перегородив об'їзну трасу військовий КамАЗ із встановленим зенітно-ракетним комплексом "Панцир-С".

Інцидент трапився вранці понеділка на трасі Седанка – Патрокл. Водій не впорався з керуванням, і на виході з повороту авто перекинулося на бік, пише "КП".

Як зазначають очевидці, причиною ДТП могла стати погана якість дороги – в місці аварії сильно просів асфальт, і високі автомобілі там починає "качати". Якщо водій не знав про цю особливість об'їзної траси, то легко міг потрапити у пастку, пише видання.

Техніка перегородила дві смуги руху, ставши причиною серйозного затору. Фактично відрізаним виявився Російський острів.

"Наслідки аварії усувають поліцейські та військові. Їм потрібно підняти КамАЗ на чотири колеса – а потім покарати винного (якщо він є, звичайно)", – пише ЗМІ, уточнюючи, що військовослужбовці не постраждали.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Курську військова техніка на вулицях міста розчавила легковик.

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