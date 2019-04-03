Віником по обличчю: розбiрки росіянки зі співробітницею пошти розсмішили мережу

Співробітниця "Пошти Росії" на Кубані з віником напала на клієнтку, яка нібито її ображала.

Відео інциденту опублікувала в Instagram постраждала, мешканка станиці Березанська Олена Гвоздьова. Уточнюється, що конфлікт стався 29 березня (щоб подивитися ролик, поскрольте сторінку вниз).

"Я прийшла на пошту відправити посилку. На що почула відмову без пояснення причини (думаю, особиста неприязнь), попросила завідуючу головної пошти Зубову Катерину Василівну написати мені письмову відмову, але вона повела себе неадекватно, схопила віник і почала мене бити по обличчю й виганяти з приміщення!" – написала в пості дівчина.

Скрін відео

Також на відео потрапив момент того, як співробітниця пошти забрала ключі від машини клієнтки і викинула їх на вулицю.

Дівчина викликала на місце інциденту поліцейських. Він опитали свідків, які заявили, що конфлікт спровокувала клієнтка: вона нібито нецензурно висловлювалася, ображала працівників пошти та інших відвідувачів.

"РИА Новости" пише, що автор відео в 2018 році "стала об'єктом уваги правоохоронних органів у зв'язку з нанесенням побоїв дівчині".

"Тепер знаю, що мої посилки в безпеці!" "Віник – це несерйозно. Працівникам пошти потрібно роздати автомати Калашникова і гранатомети", "Коли робочий день закінчився, завідуюча сіла на віник і полетіла додому", "Країна д*білів!" – пишуть користувачі мережі, коментуючи новину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Луцьку в одному з відділень "Укрпошти" розгорівся скандал через те, що касирка відмовилася обслуговувати клієнта українською мовою.

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