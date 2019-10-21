Російський режисер Андрій Смирнов заявив, що Володимира Леніна необхідно вивезти з Мавзолею й поховати деінде.

В інтерв'ю "Тайга.инфо" він назвав Леніна шпигуном, який отримував гроші від Німеччини. Також він запропонував Червону площу в столиці знову зробити торговою, як це було за старих часів.

"Там лежить німецький шпигун. Людина, яка отримала гроші, здобуті Парвусом – це кошти генштабу Німеччини. Червона гвардія, яка орудувала 25 жовтня, оплачувалася з них. І це сором. Досі люди ходять туди йому поклонятися. Я думаю, що однаково в Росії настане момент, коли, по-перше, винесуть це у*бище з Мавзолею, поховають його, я не знаю, в Ульянівську", – повідомив Смирнов.

Також він запропонував побудувати "який-небудь мавзолей для всіх тих бандитів, які поховані уздовж Кремлівської стіни".

"Але ж там лежать люди, які вбивали, грабували й так далі", – акцентував режисер.

Крім того, діяч культури підтримав декомунізацію в Росії, вважаючи, що його країні потрібно позбуватися радянської спадщини.

"Тому що ми живемо в совку. Ми ходимо по вулицях Дзержинського, Комуністичній, Урицького, Леніна тощо. Ну, слухайте, в кожному селі стоїть пам'ятник цьому виродку, який змінив історію Росії, перетворивши її на кошмар повний. Колись же це піде. Ну, я не побачив, але я сподіваюся, що мої діти або онуки все це побачать", – підкреслив він.

Андрій Смирнов Комерсант

Зазначимо, що заяву Смирнова розтиражували багато російських ЗМІ, цитуючи скандальні цитати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителів Києва повеселив пам'ятник письменникові Оноре де Бальзаку, який дуже схожий на радянського вождя Володимира Леніна.

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