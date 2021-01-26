Винахідник "Новачка" випустить ліки від COVID-19: у мережі відповіли жартами
Один із винахідників нервово-паралітичної системи "Новачок", якою отруїли російського опозиціонера Олексія Навального, анонсував випуск ліків від коронавірусу "Іммофон".
Агентству РИА Новости Леонід Рінк заявив, що його противірусний та імуномодулюючий засіб здатний боротися з низкою вірусних захворювань. У соціальній мережі висміяли ідею хіміка (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
"Воно чудово відновлює клітини після роботи своєї імунної системи, тобто ліквідує цитокіновий шторм, який, на думку багатьох фахівців, є однією з причин смертності від COVID-19", – заявив Рінк.
Під новиною про новий противірусний препарат у Twitter користувачі залишили десятки кумедних коментарів:
"Це вам, росіяни, за 80 млн переглядів фільму про палац у Геленджику. Отримайте!",
"Досить однієї таблетки",
"Ковічок? Бризкати в труси? Та ні! Труси з просоченням",
"Новачок них*ра не труїть, значить і ліки замість лікування вбивати будуть",
"Труїти, так труїти в світовому масштабі!",
"З отруєнням не вийшло, може цей розчин лікувати буде!",
"Ковідчок на підході",
"Тоді точно всі почнуть одужувати як мухи...", – жартують у мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Олексій Навальний опублікував розслідування щодо "палацу Путіна". Зокрема про те, де проживає і як фінансує свій маєток глава РФ.