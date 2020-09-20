Винахідник "Новачка" попросив вибачення в Навального через отруєння
Один із розробників нервово-паралітичної речовини "Новачок", хімік Віл Мірзаянов попросив вибачення в отруєного російського опозиціонера Олексія Навального.
В ефірі російського телеканалу "Дождь" він перепросив за те, що брав участь "у цьому злочинному бізнесі". Леонід Рінк, якого також називають винахідником "Новачка", у відповідь заявив, що Мірзаянов ніколи не входив до групи розробників, повідомляє РИА Новости (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Висловлюю своє глибоке вибачення Навальному за те, що я брав участь у цьому злочинному бізнесі з розроблення цієї речовини, якою він отруївся", – сказав Мірзаянов, який проживає з 1995 року в США.
За словами Мірзаянова, все своє подальше життя він присвятив боротьбі проти застосування бойових отрут, зокрема й "Новачка".
"Він не має ніякого стосунку ні до біохімії, ні до чого. Звичайний хроматографіст. Він не в нашій групі, він займався контролем стоків, те, що з підприємства виливається або в труби відлітає. Він до створення "Новачка" ніякого стосунку не має", – заперечив Рінк.
Він зазначив, що Мірзаянов не може знати симптомів отруєння "Новачком", і припустив, що той зробив заяву, виконуючи чиєсь замовлення. Рінк додав, що симптоми Навального і факт того, що він вижив, суперечать дії речовини.
"Я сто разів говорив, його симптоми ніяк не пов'язані з "Новачком". Він би не вижив, якби це був "Новачок", – сказав Рінк.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
20 серпня Олексію Навальному стало погано прямо на борту літака. Літак екстрено сів, а політика терміново госпіталізували.
Навального доставили на лікування в Німеччину, в клініку Charite.
Там підтвердили, що Навальний був отруєний і впав у штучну кому.
14 вересня німецький уряд повідомив про те, що три незалежні експертизи, враховуючи і проведені у Франції і Швеції, підтвердили, що Навальний був отруєний речовиною з групи "Новачок".
Того ж дня під час телефонної бесіди президент Франції Еммануель Макрон також заявив чолі РФ Володимиру Путіну, що в нього є докази того, що опозиціонера Навального отруїли "Новачком".
15 вересня Олексій Навальний поділився першим фото після отруєння й виходу з коми.
17 вересня опублікували відео із номера готелю в Росії, де могли отруїти Навального.
Нагадаємо, за інформацією чиновника з органів безпеки ФРН, Навальний після одужання й лікування в Німеччині хоче повернутися в Росію.
19 вересня Навальний став на ноги й розповів про самопочуття.