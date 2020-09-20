Винахідник ''Новачка'' попросив вибачення в Навального через отруєння

Один із розробників нервово-паралітичної речовини "Новачок", хімік Віл Мірзаянов попросив вибачення в отруєного російського опозиціонера Олексія Навального.

В ефірі російського телеканалу "Дождь" він перепросив за те, що брав участь "у цьому злочинному бізнесі". Леонід Рінк, якого також називають винахідником "Новачка", у відповідь заявив, що Мірзаянов ніколи не входив до групи розробників, повідомляє РИА Новости (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Висловлюю свої глибокі вибачення Навальному за те, що я брав участь у цьому злочинному бізнесі з розроблення цієї речовини, якою він отруївся", – сказав Мірзаянов, який проживає з 1995 року в США.

За словами Мірзаянова, все своє подальше життя він присвятив боротьбі проти застосування бойових отрут, зокрема й "Новачка".

"Він не має ніякого стосунку ні до біохімії, ні до чого. Звичайний хроматографіст. Він не в нашій групі, він займався контролем стоків, те, що з підприємства виливається або в труби відлітає. Він до створення "Новачка" ніякого стосунку не має", – заперечив Рінк.

Він зазначив, що Мірзаянов не може знати симптомів отруєння "Новачком", і припустив, що той зробив заяву, виконуючи чиєсь замовлення. Рінк додав, що симптоми Навального і факт того, що він вижив, суперечать дії речовини.

"Я сто разів говорив, його симптоми ніяк не пов'язані з "Новачком". Він би не вижив, якби це був "Новачок", – сказав Рінк.

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