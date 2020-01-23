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23 січня • оновлено в 16:54
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"Він просто кислоокий!" У мережі висміяли сльози Лаврова в Ізраїлі

2.2т
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У мережі з'явилося відео, на якому міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров нібито розплакався на церемонії відкриття пам'ятника героям Блокади в Ізраїлі.

Відео з главою МЗС РФ, що розплакався, опублікували в Telegram-каналі "Пул N3" (щоб подивитися відео, доскрольте докінця)

На кадрах видно, що Лавров поправляє окуляри і тре очі, тому може здатися, що він дійсно плаче.

Лавров нібито розплакався на церемонії відкриття пам'ятника героям Блокади

Лавров нібито розплакався на церемонії відкриття пам'ятника героям Блокади

"Довели Лаврова до сліз", – сказано в повідомленні.

У коментарях користувачі відзначають, що, найімовірніше, сьози Лаврова– перебільшення.

"Він просто кислоокий", – сказано в коментарі.

У мережі підняли на сміх сльози Лаврова в Ізраїлі

У мережі підняли на сміх сльози Лаврова в Ізраїлі

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін поділився порадою про те, як потрібно молитися Богу, і потрапив під хвилю насмішок.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Сергій Лавров
Місце
Росія
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Коментарі
12
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Смішно
3
Цікаво
1
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
лошади не плачут
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2
1
Ще не вмерла
Ще не вмерла
Главный еврей Украины не приехал - заплачешь ...
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1
1
фил филька
фил филька
просто подает упорышам сигнал)) правда упоротые обычно тупы поэтому не всякие поймут)
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3
2

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