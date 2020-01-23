"Він просто кислоокий!" У мережі висміяли сльози Лаврова в Ізраїлі

У мережі з'явилося відео, на якому міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров нібито розплакався на церемонії відкриття пам'ятника героям Блокади в Ізраїлі.
Відео з главою МЗС РФ, що розплакався, опублікували в Telegram-каналі "Пул N3" (щоб подивитися відео, доскрольте докінця)
На кадрах видно, що Лавров поправляє окуляри і тре очі, тому може здатися, що він дійсно плаче.
Лавров нібито розплакався на церемонії відкриття пам'ятника героям Блокади
"Довели Лаврова до сліз", – сказано в повідомленні.
У коментарях користувачі відзначають, що, найімовірніше, сьози Лаврова– перебільшення.
"Він просто кислоокий", – сказано в коментарі.
У мережі підняли на сміх сльози Лаврова в Ізраїлі
Що там за знаки лаврів суєт собі в очі? pic.twitter.com/9ECENsYck5- Дмітрій666 (@ rRfp1AjGhQVnyBk) January 23, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін поділився порадою про те, як потрібно молитися Богу, і потрапив під хвилю насмішок.
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