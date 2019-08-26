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"Він помре, але..." У США передбачили кінець епохи Путіна у Росії

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Путінська ера закінчиться смертю Володимира Путіна швидше за все від віку. Але є й інші варіанти.

Про це американський політолог, голова відділу російських досліджень вашингтонського інституту American Enterprise Леон Арон заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода". Він також порівняв Путіна з Миколою I.

"Не забувайте, це ж теж російська історія, перегини такої траєкторії приводили до дуже серйозних внутрішньополітичних поразок. Скажімо, Кримська війна Миколи I призвела практично до зміни режиму в країні після поразки. Поразка у російсько-японській війні призвела до першої російської революції. Зрозуміло, що колосальні неуспіхи у Першій світовій війні до 1917 року привели ми знаємо до чого. Афганістан частково був, безумовно, відповідальний за перебудову і гласність. Безумовно, ризик є тут", – сказав він.

Володимир Путін

Володимир Путін

"Але знову з того, що я бачу, мені здається, що Путін буде продовжувати діяти саме так, як він зараз діє. Тому що серед інших речей, про які я говорив, він вірить у власну удачу, і у нього для цього цілком є дуже серйозні резони, він дійсно був щасливий, він виходив переможцем з криз практично всіх. Те, що я вам говорив про його сприйнятті його супротивників, мені здається, тут він може дуже серйозно помилитися, і наслідки можуть бути дуже трагічними", – додав Арон .

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На питання журналіста, чи передбачає американський політолог, що "скоріше, ризикована зовнішньополітична акція, а не невдоволення всередині країни може наблизити розв'язку, якої поки не видно", він відповів:

"Так, невдоволення зріє. Але мені здається, що ці протести можуть призвести тільки до двох моментів – посилення терору, посилення репресій і паличка-виручалочка – перемоги на зовнішньополітичному полі: ми обложена фортеця, я – президент військового часу, про які тут можна говорити протести, ми повинні згуртуватися і відбити ворога".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у політиці Путіна побачили крах для Росії. Відзначається, що останні антипутінські протести були викликані недопуском опозиційних кандидатів до участі в майбутніх муніципальних виборах.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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