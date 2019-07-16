"Він патологічний брехун": Зеленському дали пораду перед зустріччю із Путіним

На зустрічі президента України Володимира Зеленського з його російським колегою Володимиром Путіним повинні бути представники країн-підписантів Будапештського меморандуму.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказав колишній однокурсник Путіна з інституту КДБ Юрій Швець. За його словами, саме вони гарантували Україні територіальну цілісність у 1994 році, а коли Росія вчинила агресію, анексувавши Крим, "сором'язливо промовчали про порушення".

"Ця група країн (Великобританія і США. – Ред) свого часу підмахнула Будапештський меморандум і відтоді сором'язливо вдає, що не взяла ніяких зобов'язань щодо України. Але без них зустріч із Путіним буде абсолютно шкідливою справою для Зеленського. Росія обов'язково використає її винятково у пропагандистських цілях", – запевнив він.

Володимир Зеленський і Володимир Путін UAportal

На думку Швеця, переговори з Путіним загалом не приносять користі і є контрпродуктивними не тільки для Зеленського, але і для будь-якого західного лідера.

"Путін – патологічний брехун, який страждає сильним психічним розладом. Але спостерігати за пацієнтом треба. Західним лідерам варто розробити графік чергувань у палаті. Раз на місяць хтось із країн НАТО повинен зустрічатися з ним і оцінювати стан пацієнта", – порадив колишній розвідник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський минулого тижня подзвонив Володимиру Путіну. Після 20-хвилинної розмови в Кремлі раптово скликали нараду силовиків.

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