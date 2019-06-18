ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Новини Росії

"Він не зупиниться": Каспаров розповів, куди Путін піде війною

4.3тЧитати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін обов'язково продовжить свою агресивну політику в світі та намагатиметься "тримати за горло всю Європу".

Наступним його кроком стане або анексія Білорусі, або продовження агресії в Україні або навіть початок гібридної війни проти країн НАТО, сказав в інтерв'ю OBOZREVATEL російський опозиціонер Гаррі Каспаров.

"Для Путіна і його дружків зовнішня агресія стає єдиним способом підтримання авторитету. Є різні варіанти, що вони будуть робити далі – наприклад, анексують Білорусь, продовжать агресію в Україні або навіть провокуватимуть країни НАТО. Анексія Білорусі – найреальніше тому, що вона буде безкровною. Путін гебешник, він не військовий і не любить великих жертв. Та й населення не готове таку війну підтримувати", – наголосив Каспаров.

Гаррі Каспаров

Гаррі Каспаров

СПОРТ-ЕКСПРЕС

Стосовно військового нападу на Україну, то, за його словами, це маломожливо, адже Путін підійшов до рубежу, коли будь-які його дії зустрінуть там новий рівень відсічі.

Новини
"Утихомирюють диктатора": Каспаров попередив про небезпеку скасування санкцій проти РФ

"Будь-яке просування вглиб України буде пов'язане з непорівнянними втратами. Українська армія набагато краще до цього готова. Жителі Харкова або південних областей не будуть зустрічати росіян із квітами. У розпачі Путін також може зважитися протестувати НАТО, чи буде він відповідати йому. Ну, і звичайно, продовжуватиме гібридні війни на Заході. З його точки зору, це дає найбільшу вигоду", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії наказали армії Путіна воювати по-новому.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Теми
Російська воєнна загрозавійна
Особи
Гаррі КаспаровВолодимир Путін
Місце
Росія
Теги
Новини РосіїБілорусьНАТОУкраїна
Поділитися у Facebook
12
Коментарі
8
8
Смішно
16
Цікаво
27
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Golan Sim
Golan Sim
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ: майдановский каганат осуществляет переброску своих диверсионно-террористических подразделений натерритории восточноукраинских республик. ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА: осуществление крупных диверсий, убийства высших представителей республиканской власти, а также простых граждан с целью устрашения и провокации на ответные действия защитников Донбасса. ЖЕЛАЕМАЯ ЦЕЛЬ: введение военного положения по всей стране с последующим сохранением действующего политического режима или приход к власти в Украине радикальных нацистских группировок. ВРЕМЯ НАМЕЧАЕМЫХ АКЦИЙ: с апреля по 30 августа.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2
Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Golan Sim, бред... Совершенно не владеете политической ситуацией - не ваше это... Попробуйте себя в чём-то другом, более доступном для ваших умственных способностей.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Следующим его шагом станет или аннексия Беларуси, или продолжение агрессии в Украине или даже начало гибридной войны против стран НАТО -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Гарик всё шизеет
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2
Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Поросёнков Петя, не Гарик, а путя... Ошиблись вы немножко.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Надо же... Когда то был уважаемым человеком...
Показати коментар повністю
Відповісти
2
2
Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Khruslov Alexey, в отличие от тебя, он всемирно известная и уважаемая Личность, чего о тебе никто и никогда не скажет.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel