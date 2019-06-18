"Він не зупиниться": Каспаров розповів, куди Путін піде війною

Президент Росії Володимир Путін обов'язково продовжить свою агресивну політику в світі та намагатиметься "тримати за горло всю Європу".

Наступним його кроком стане або анексія Білорусі, або продовження агресії в Україні або навіть початок гібридної війни проти країн НАТО, сказав в інтерв'ю OBOZREVATEL російський опозиціонер Гаррі Каспаров.

"Для Путіна і його дружків зовнішня агресія стає єдиним способом підтримання авторитету. Є різні варіанти, що вони будуть робити далі – наприклад, анексують Білорусь, продовжать агресію в Україні або навіть провокуватимуть країни НАТО. Анексія Білорусі – найреальніше тому, що вона буде безкровною. Путін гебешник, він не військовий і не любить великих жертв. Та й населення не готове таку війну підтримувати", – наголосив Каспаров.

Гаррі Каспаров СПОРТ-ЕКСПРЕС

Стосовно військового нападу на Україну, то, за його словами, це маломожливо, адже Путін підійшов до рубежу, коли будь-які його дії зустрінуть там новий рівень відсічі.

"Будь-яке просування вглиб України буде пов'язане з непорівнянними втратами. Українська армія набагато краще до цього готова. Жителі Харкова або південних областей не будуть зустрічати росіян із квітами. У розпачі Путін також може зважитися протестувати НАТО, чи буде він відповідати йому. Ну, і звичайно, продовжуватиме гібридні війни на Заході. З його точки зору, це дає найбільшу вигоду", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії наказали армії Путіна воювати по-новому.

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