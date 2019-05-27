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"Він мені набрид": українка кинула сина у Москві в ігровій кімнаті ТЦ

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У неділю, 26 травня, в одному з торгових центрів Москви на вулиці Лобненській 34-річна українка покинула в ігровій кімнаті свого шестирічного сина.

Пізніше вона пояснила свої дії тим, що дитина їй просто набридла, пише "Комсомольская правда". Мати-"зозуля" привела хлопчика на розважальний майданчик і оплатила годину перебування сина там (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Однак ні через годину, ні через дві за дитиною вона не прийшла. В обід вихователі нагодували хлопчика бутербродами, а коли зрозуміли, що чекати матір безглуздо, подзвонили їй на мобільний. Свій номер жінка залишила в договорі, який підписала, перш ніж передати дитину в ігрову кімнату.

"По телефону вона заявила, що не збирається забирати дитину. Сказала: "Він мені набрид, залиште його собі", – розповіли пізніше джерела в правоохоронних органах, куди після інциденту зателефонували приголомшені вихователі.

Мати-

Мати-"зозуля"

360tv

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Оскільки мати відмовилася забирати малюка, його відвезли до найближчого відділку, а жінку одразу вирахували і знайшли за номером мобільного телефону.

"Вона затримана і доставлена в територіальний відділ поліції для подальшого розгляду. За цим фактом проводиться перевірка, за результатами якої буде ухвалено процесуальне рішення", – пояснив керівник прес-служби УМВС РФ у Москві Юрій Тітов.

Зараз жінка затримана на 72 години. Вона дає пояснення слідчим. Хлопчик же госпіталізований в одну з дитячих лікарень. Його подальшу долю вирішать органи опіки.

"Слідчі спільно зі співробітниками органів опіки перевірять житлові умови дитини, а також виконання обов'язків щодо виховання дитини її батьками", – пояснила старший помічник керівника СУ СК РФ у Москві Юлія Іванова.

У той же час 360tv повідомляє, що під час затримання горе-матір перебувала в стані наркотичного сп'яніння.

Мати-

Мати-"зозуля"

Скріншот відео

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А Life Shot вдалося розшукати сторінку жінки на сайті інтим-послуг і в соціальних мережах. Виявилося, що її звуть Вікторія, жінка народилася в Харкові, в Москву перебралася приблизно року тому.

Сторінка горе-матері на сайті інтим-послуг

Сторінка горе-матері на сайті інтим-послуг

LIFE SHOT

Також у мережі з'явилося відео, на якому неадекватна мати відмовляється відповідати на запитання поліцейських і каже, що хлопчик нібито не її. Крім того, під час допиту вона взагалі запропонувала оперативникам попрацювати в порноіндустрії.

Мати-

Мати-"зозуля"

Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у російському місті Кіров мати заморила до смерті свою доньку, якій 20 лютого мало виповнитися три роки. 21-річна Марія кинула дитину одну вдома і пішла розважатися в її день народження. Водночас вона розмістила в мережі фото доньки і активно приймала привітання зі святом.

А в Москві шестирічний хлопчик був залишений матір'ю у районі МКАД і провів усю ніч у нацпарку "Лосиний острів". Вранці 19 лютого дитина була знайдена живою. Коли поліцейські привели його на заправку, у нього на голові був пакет, обмотаний скотчем.

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Blashchuk Oleh
Blashchuk Oleh
Прихильниця "руцкіміра", що виїхала з України на історичну батьківщину.
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Blashchuk Oleh
Blashchuk Oleh
Трахохлюк Ми хуйло, Судячи по високому стилю, типовому для руцкіміра, вона не просто однодумець, а Ваша близька родичка. Сестра?
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Трахохлюк Ми хуйло
Трахохлюк Ми хуйло
Blashchuk Oleh, Да нет,типичная хохло-матка.За бабло не только отсосёт без гандона,но и ребёнка бросит.Продажность-первый признак хохлов.
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