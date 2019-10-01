"Він чужак!" У Росії збунтувалися проти призначення ексватажка "ДНР"

У Калмикії (Росія) збунтувалися проти призначення мером Елісти колишнього ватажка "ДНР" Дмитра Трапезникова.
Про це пише "Интерфакс" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
"Призначення Трапезникова суперечить федеральному і республіканському законодавству. Він не уродженець Калмикії, він навіть не громадянин Росії. Він чужак. Це обурює учасників сьогоднішнього заходу", – розповіли місцеві активісти.
У Росії збунтувалися проти призначення ексватажка "ДНР"
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У Калмикії збунтувалися проти призначення ексватажка "ДНР"
Соцмережі
Відзначається, що в Елісті, як і в багатьох інших містах Росії, жителі не мають права вибирати мера. Градоначальника затверджують депутати міської думи. Однак місцевих жителів рішення не влаштувало.
За три дні в Елісті провели дві акції протесту. Зібралися близько 300 активістів, які виступили проти призначення Трапезникова.
Підтверджуючі публікації в соцмережах показав і український журналіст Денис Казанський. "Геть "ДНР" із Калмикії!", "Геть з Калмикії іногородніх міністрів і посадових осіб! Це зрада з боку нашого глави, якому повірили прості люди, починаючи з дітей і закінчуючи пенсіонерами", – написали мешканці Калмикіі.
Twitter Дениса Казанського
Twitter Дениса Казанського
Люди висловили невдоволення в соцмережах, записуючи відеозвернення і скарги до глави Калмикії Бату Хасікова, який представляв Трапезникова "ефективним менеджером".
Хасіков же в свою чергу назвав провокацією протест проти колишнього ватажка "ДНР". Про це керівник регіону повідомив у своєму відеозверненні в Instagram.
"Прошу вас не викрикувати гасла, а бути об'єктивними, справедливими. Подумайте добре, кому вигідно вас провокувати", – заявивши він, підтвердивши, що продовжує підтримувати Трапезникова, кандидатуру якого він просував.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Трапезников був тимчасово виконуючим обов'язки ватажка "ДНР" після смерті Олександра Захарченка в результаті вибуху в Донецьку.
Після вступу на посаду він заявив про курс на приєднання ОРДО до РФ.
Відомо, що він народився в Росії в 1981-му, але вже в наступному році його сім'я переїхала на Донбас.
З 2001 по 2005 рік Трапезников працював в футбольному клубі "Шахтар". Після однієї з перевірок був звільнений за фінансові махінації.
З 2010 працював заступником голови районної ради Петровського району міста Донецька, на цій посаді пробув два роки.
З 2005 по 2010 рік, а також до початку збройного конфлікту на Донбасі Трапезников займався бізнесом. З 2014 він перебував на різних адміністративних посадах в складі угруповання "ДНР".
Ексватажка терористів, за словами журналіста Романа Цимбалюка, раніше називали "Сеньйор Помідор" через те, що він червонів при брехні.
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