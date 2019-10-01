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1 жовтня • оновлено в 21:59
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"Він чужак!" У Росії збунтувалися проти призначення ексватажка "ДНР"

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У Калмикії (Росія) збунтувалися проти призначення мером Елісти колишнього ватажка "ДНР" Дмитра Трапезникова.

Про це пише "Интерфакс" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Призначення Трапезникова суперечить федеральному і республіканському законодавству. Він не уродженець Калмикії, він навіть не громадянин Росії. Він чужак. Це обурює учасників сьогоднішнього заходу", – розповіли місцеві активісти.

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У Росії збунтувалися проти призначення ексватажка "ДНР"

У Росії збунтувалися проти призначення ексватажка "ДНР"

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У Калмикії збунтувалися проти призначення ексватажка "ДНР"

У Калмикії збунтувалися проти призначення ексватажка "ДНР"

Соцмережі

Відзначається, що в Елісті, як і в багатьох інших містах Росії, жителі не мають права вибирати мера. Градоначальника затверджують депутати міської думи. Однак місцевих жителів рішення не влаштувало.

За три дні в Елісті провели дві акції протесту. Зібралися близько 300 активістів, які виступили проти призначення Трапезникова.

Підтверджуючі публікації в соцмережах показав і український журналіст Денис Казанський. "Геть "ДНР" із Калмикії!", "Геть з Калмикії іногородніх міністрів і посадових осіб! Це зрада з боку нашого глави, якому повірили прості люди, починаючи з дітей і закінчуючи пенсіонерами", – написали мешканці Калмикіі.

"Він чужак!" У Росії збунтувалися проти призначення ексватажка "ДНР"

Twitter Дениса Казанського

"Він чужак!" У Росії збунтувалися проти призначення ексватажка "ДНР"

Twitter Дениса Казанського

Люди висловили невдоволення в соцмережах, записуючи відеозвернення і скарги до глави Калмикії Бату Хасікова, який представляв Трапезникова "ефективним менеджером".

Хасіков же в свою чергу назвав провокацією протест проти колишнього ватажка "ДНР". Про це керівник регіону повідомив у своєму відеозверненні в Instagram.

"Прошу вас не викрикувати гасла, а бути об'єктивними, справедливими. Подумайте добре, кому вигідно вас провокувати", – заявивши він, підтвердивши, що продовжує підтримувати Трапезникова, кандидатуру якого він просував.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Росія
Теги
терористи "ДНР" ДНР
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Как не скрепно!!!!а как же хрюзький мир??????))))))
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