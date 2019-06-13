ВІЛ та лялька Вуду: спливли деталі вбивства коханки чиновника в Росії

У справі вбивства коханки екс-глави Раменського району Підмосков'я Андрія Кулакова з'явилися нові деталі. Експертиза показала, що в крові убитої Євгенії Ісаєнкової знайшли ВІЛ.

Як передає РЕН-ТВ, жінка могла і не знати про свою хворобу, так як аналізи, зроблені нею за життя, були "чистими". Зараз слідство вилучило всі медичні карти Ісаєнкової з лікарень.

Повідомляється, Кулаков також здав аналізи в СІЗО, але проби виявилися негативними. Але затриманий буде ще протягом трьох місяців здавати аналізи, щоб встановити точний діагноз.

Також стали відомі деякі деталі про день, коли вбили Ісаєнкової . У той день вона сказала близьким, що їй потрібно від'їхати, щоб допомогти "одній хорошій людині". Після цього жінка села у авто, додому вона так і не повернулася.

При цьому з її листування з Кулаковим в день трагедії з`ясувалося, що Ісаєнкова загрожувала чиновнику розривом їх любовного зв'язку, пояснюючи, що втомилася від побачень на ареендованих квартирах і в машині. Однак чоловік запевнив її, що знайде вирішення цієї проблеми.

Андрій Кулаков і Євгенія Ісаєнкова

Крім того після проведених обшуків в квартирі вбитої були знайдені саморобна лялька Вуду і фотографія дружини Кулакова, яка проколота голками.

Євгенія Ісаєнкова

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 травня в Росії затримали главу Раменського району Підмосков'я Андрія Кулакова за підозрою у вбивстві заступника голови місцевої Громадської палати Євгенії Ісаєнкової, яку вважали його коханкою.

Слідство з'ясувало, що Ісаєнкова, в убивстві якої підозрюють Кулакова, була задушена.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.