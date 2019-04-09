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Вікторія Івлєва
Вікторія Івлєва
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Россия может закончиться внезапно

5.4тЧитати матеріал російською

Изоляция Рунета и закон о неуважении к власти – это способ запугать свой народ.

Страшат народ, они его боятся, вот и страшат. Все эти законы бессмысленны, потому что так или иначе это прописано в других российских законах. А так это повод лишний раз нажать на народ и сказать: "Мы здесь, мы следим за тобой, бойся нас". Власть боится народа, если никакого другого способа борьбы с недовольными, кроме репрессий они не видят.

Они уже просто не могут повернуть обратно. Если ты уже зашел на эту дорожку, то ты можешь только продолжать закручивать, потому что ничего другого ты не умеешь. Власть умеет разговаривать только свысока, только с окриком, только с кнутом, при том, что существует и пряник.

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Но пряники резко уменьшаются в размерах, потому что тяжело быть под санкциями и вести несколько войн, и чтобы это не сказывалось на достатке населения. Но Россия богатая страна, а народ наш очень терпелив, нетерпим, но терпелив. Поэтому это может продлиться очень долго и может закончиться внезапно, как с СССР. Это неизвестно, поэтому здесь всегда интересно жить.

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Автор
Вікторія ІвлєваВікторія Івлєва
Місце
Росія
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Levitskiy Mikhail
Levitskiy Mikhail
...Размечталась! ...Где Авторша усмотрела изоляцию Рунета? Речь шла о мерах, на случай внешнего! отключения российского сегмента Сети! ...Распад СССР? Тогда распалась вся система. А Россия – не социалистическая страна, и механическое сравнение неправомерно!
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Alexeeva Irina
Alexeeva Irina
ссср до последних своих дней тоже жил иллюзией,что он "впереди планеты всей",а потом хоп-и впереди всех в ж..пе
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Гноблю Бандерлогов
Гноблю Бандерлогов
Хрюкнула либерастная тварь)))
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