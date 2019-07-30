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Вікторія Івлєва
Вікторія Івлєва
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Пропаганда пробивает дно за дном

15.3т Читати матеріал російською

В общем, расклад по России такой:

В Иркутской области ожидается вторая волна паводка. Производится массовая эвакуация населения. Масштабное наводнение ждут и в Амурской области, прогнозы синоптиков неутешительны. Более двух тысяч человек эвакуированы там из зоны бедствия, в восьми районах подтоплено 646 жилых домов...

Лесные пожары в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области охватили более 2,6 млн га, большая часть из них находится в удаленной зоне. Дым от пожаров дошел до Томской, Новосибирской и Кемеровской областей, до Алтая и Хакасии, солнце там зачастую закрыто дымкой. (Данные федеральной службы "Авиалесоохрана")

В это же самое время тысячи здоровых мужиков гоняются по всей Москве за людьми, которые хотят честных выборов, - не денег, не славы, не поблажек, не постов - всего-навсего честных выборов; другие тысячи мужиков этих людей содержат в изоляторах, третьи тысячи мужиков следят за этими людьми в судах и перевозят их с места на место. Мужикам в этом яростном гоне, слежке и перевозке помогают сотни судей московских судов, которые, без сомнения, осудят практически всех 1388 задержанных.

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Не приведи Бог видеть беспощадный бунт россиян

Идем дальше, к мелким новостям.

В селе Долгодеревенское Челябинской области умер от укуса гадюки местный фермер, заводчик лошадей, - не было лекарства в больнице. Главврач: "Препарат достаточно редкий (сыворотка от яда гадюки в сельской местности), учреждение не может позволить себе закупать." Министр здравоохранения Челябинской области: "За два дня до этого случая сыворотка, которая хранилась в больнице, была списана по сроку годности." Начальник управления организации медпомощи взрослому населению того же министерства: "Заявка на препарат была сделана в день поступления, но поставщик привез чуть позже".

В Москве грандиозным салютом отметили 75-летие освобождения Бреста от фашистов, запустив более двух с половиной тысяч фейерверков, стоимость которых трудно представить.

На сайте apteka.mos сыворотка от яда гадюки стоит от 458 до 579 рублей.

Если выбирать между салютом и жизнью заводчика лошадей, я бы выбрала жизнь.

Если выбирать между помощью людям от стихии и гоном собственных граждан, я выбираю помощь людям.

И именно поэтому я выбираю борьбу за честные выборы.

Надеюсь, вы тоже.

И мы знаем, что делать 3 августа. Грибы подождут.

PS сведения о гадюке, фейерверках, пожарах и наводнении взяты из открытых источников - сообщения Интерфакса и Программы Вести, эфир в 11 часов от 29.07.2019

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Автор
Вікторія Івлєва Вікторія Івлєва
Тема
російська пропаганда
Місце
Росія
Теги
Новини Росії пропаганда
Джерело
Джерело: Facebook Виктории Ивлевой
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Shlagov Poster
Shlagov Poster
Евгений Коваленко, арестованный на два месяца за то, что метнул мусорный бак в полицейского во время массовых беспорядков 27 июля. Вину свою признал. 48 лет, живет в однушке с мамой, ни жены, ни детей. Работает в ведомственной охране РЖД. Человек, у которого Путин украл всё! Поймите главное, мои дорогие революционеры. Даже если завтра вместо Путина придет Грудинин, Навальный или даже Дональд Трамп, у Коваленко не появится загородного дома с садом, машины, жены и детей. Никто не возьмет его под руки и не введет в Администрацию президента на высокую должность. И РЖД при любой новой власти не начнет платить охранникам по 5.000 долларов. Навальным, Соболям и Гудковым он нужен только как мясо во время массовых беспорядков. Вместо попытки даже сейчас, в 48, получить образование, сменить профессию, взять ипотеку, обзавестись семьей - Коваленко свергает режим. Особенно удачно выйдет, если ему дадут два года и свой юбилей он встретит за решеткой. Он лишил себя последнего шанса исправить жизнь к лучшему. Кому он теперь нужен, отсидевший по уголовной статье, какому работодателю? Даже просто административный арест и штраф закрывают очень многие двери, а тут уголовка. Не власть и не Путин мешают вам хорошо учиться, а затем расти в профессии. Не власть заставляет вас бухать, терять годы, играть месяцами в комп, ширяться и прожигать жизнь. Коваленко можно отправить в Китай, США, Европу, да хоть Африку, будет только хуже, выжить он сможет все равно только в России. Особенно сейчас. Делайты выводы, борцы с режимом. И вместо очередного митинга - полистайте учебник, это как вариант. Пользы будет больше в разы.
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Shlagov Poster
Shlagov Poster
Кунецкая Раїса, Хочешь кушать иди работай а не маячь возле мэрии. на деньги госдепа.
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
Кунецкая Раїса, Забываете уже русский язык. Хочешь кушать - иди работать. А если ты тупой и ленивый, то жить плохо будешь везде.
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Dell Alex
Dell Alex
Конечно они знают, что делать 3 августа - все на рыбалку. Потому что ходить по субботам на прогулку по улицам, чтобы немножко покричать, пофоткать ментов и пойти домой - это не протест, это просто еще один вид времяпровождения. Так уж лучше на рыбалку - смысла больше.
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
Dell Alex, Да ну её эту рыбалку. В лесу столько черники!!!
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Мамчик Таня
Мамчик Таня
спасибо! держитесь! только борьба и неповиновение могут разрушить кремлевскую стену!!!
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