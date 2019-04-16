Если вы хотите увидеть "секретный Циркон", то вот он. Правда этот прототип пылится со времен Советского Союза.

Ракета "Циркон", которой Путин пугает Пентагон в действительности проект 40-летней давности. Правда и тому проекту он в значительной степени проигрывает. В основе данного проекта лежат наработки по теме "Метеорит" и что интересно, разработчики 40 лет спустя натыкаются на те же грабли. Расскажем подробнее.

В действительности "Циркон" не "высокоманевренная гиперзвуковая ракета" — высокая маневренность на скоростях свыше 5000 км/час проблематична. Изначально предполагалось реанимировать ракету проекта "Метеорит", но сделать ее более компактной. Проект осуществлялся довольно долго с переменным успехом. Затем, было принято решение сделать ракету "поменьше", а не в 6 тонн. Правда и дальность полета ракеты упала в 5 раз — около 1200 километров. Итак — немного об истории разработки.

Предварительная проработка облика универсальной по носителям сверхзуковой крылатой ракеты проводилась в рамках НИР "Метеорит" с 1973 г. Постановление Совмина СССР о создании универсальной стратегической крылатой ракеты вышло 9 декабря 1976 г. Ракета проектировалась в трех вариантах базирования — морском (для ПЛАРК пр.949М), воздушном (для Ту-95 и, возможно, Ту-160) и наземном (вероятно, с самоходной ПУ). Эскизный проект комплекса морского базирования защищен в декабре 1978 г., авиационного базирования — в январе 1979 г. Разработка жидкостных двигателей стартово-разгонной ступени велась КБ Химавтоматики (КБХА) с 1977 г. по 1988 г. Производство ракет велось на заводе им.Хруничева. Предварительные испытания ракеты на раскрыв крыльев и запуск маршевого двигателя проходили в НПО машиностроения в Реутово.

Первый пуск морского варианта КР "Метеорит" с наземного стенда на полигоне Капустин Яр состоялся 20 мая 1980 г. Ракета не вышла из контейнера ПУ и частично его разрушила. Последующие 3 пуска были также неудачными. В пятом пуске 16 декабря 1981 г. ракета успешно стартовала и пролетела около 50 км. По неподтвержденным данным, кроме пусков с наземного стенда, велись испытания так же пусками с погружающегося стенда ПСК на Черном море (вероятно, полигон в Балаклаве). Всего со стендов в 1982-1987 г.г. проведено более 30 пусков ракет 3М25. Летные испытания ракеты с подводной лодки К-420 пр.667М состояли из трех пусков — 27.12.1983 г., и по одному пуску в 1984 г. (06.11.1984 г.) и 1986 годах.

В ходе испытаний наибольшие проблемы вызвала доводка систем коррекции по радиоконтрастному РЛ-изображению местности, отказы системы плазмообразования комплекса защиты КР от РЛ-обнаружения и, собственно, сам процесс старта КР — т.к. не удалось реализовать сверхзвуковой запуск маршевого двигателя ракеты, как предполагалось ТЗ на создание ракеты.

После прекращения программы разработки ракеты (1993 г.) на заводе им.Хруничева осталось около 15 готовых экземпляров ракет 3М25.

Особая благодарность пользователю "Случайный" с форума http://militaryrussia.ru за помощь в работе над материалом.

Авиационная ракета 3М25А "Метеорит-А" в стартовой конфигурации (http://testpilot.ru)

Морской вариант комплекса "Метеорит-М", ракета 3М25 "Гром" в стартовой конфигурации с блоками СРС (60 лет в строю полигон Капустин Яр. 1946 — 2006. М., 2006 г.)

В некоторых документальных ТВ-программах видеофрагмент с пуском ПКР "Вулкан" или "Базальт" выдается за съемку первого пуска КР "Метеорит-М" 3М25 (кадр ТВ-программы "Смотр", телеканал НТВ, 10.11.2007 г.)

Испытательный старт ракеты 3М25 "Метеорит" — SS-NX-24 на полигоне Капустин Яр, 1980-е годы (фото из архива пользователя "Случайный", опубликовано 28.08.2011 г., http://militaryrussia.ru/forum).

Испытательные пуски КР "Метеорит" (не готово):

Совместные государственные испытания носителя (ПЛАРК К-420) и КР "Метеорит-М" начаты в 1988 г. Проведено 4 пуска с наземного стенда и 3 пуска с ПЛ. Соотношение успешных и неудачных пусков не изменилось (примерно 50 на 50). Всего за время испытаний проведено 50 пусков с наземных и погружающихся стендов и с подводной лодки. В 1989 г. с учетом результатов испытаний разработка морского варианта комплекса прекращена (15.12.1989 г.). Оборудование комплекса снято с ПЛАРК и лодка в качестве торпедной ПЛА вступила в строй ВМФ в 1990 г.

Для испытаний ракет "Метеорит" изготовлено около 100 ракет 3М25 и 3М25А из которых в испытаниях израсходовано 70 шт.

Если посмотреть на тактико-технические параметры "Циркона", то он примерно напоминает "Метеорит", за исключением более высокой скорости, якобы до 9М. Такая скорость возможна только при использовании прямоточного двигателя. Но в действительности нет никаких данных о том, чтобы хоть одна страна мира имела на сегодняшний день хоть один серийный прямоточный двигатель, работающий длительное время на скорости 9М. Таким образом скорее всего на "Цирконе" стоит разработка на базе КР23 образца 1988 года, но вероятно кардинально доработанная.

В этой версии ракета вряд ли выдаст больше 4М в полете и дольше чем в течении 1000 секунд. И нужно заметить, что ВМС и ПВО США научились эффективно перехватывать подобные ракеты еще в середине нулевых. Так что эффективность данной весьма дорогостоящей системы весьма сомнительна. Зато достаточно хорошо подходит для "мультиков" электорату.

По мнению же экспертов Пентагона, "Циркон" является просто глубокой модернизацией ракеты "Гранит", и не несет серьезной угрозы и авианосным группам, ни наземным объектам.

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