Викрили в сексі з дитиною: у Росії трапилася НП з експоліцейським

В Ульяновську (Росія) з п'ятого поверху житлового будинку випав і на смерть розбився колишній майор поліції. Нещодавно його звільнили через підозри у сексуальному насильстві над дитиною.

Про це повідомляє 73online.ru. Надзвичайна подія трапилася ще 9 вересня, проте про неї стало відомо тільки 17 вересня.

Тіло загиблого виявили на землі поряд із будинком. У момент трагедії він був удома один, передсмертної записки чоловік не залишив. Слідчі органи проводять перевірку.

У Росії з вікна випав колишній поліцейський korrespondent.net

За декілька днів до загибелі чоловіка звільнили з органів внутрішніх справ, через те, що він став фігурантом кримінальної справи. Його запідозрили в сексуальному зв'язку із неповнолітньою.

Як писав OBOZREVATEL, директор православної гімназії в Якутії (Росія) виявився педофілом із багаторічним стажем.

Отець Мелетій відправився за ґрати на 17 років. Йому ставили в провину 87 епізодів насильницьких дій сексуального характеру щодо неповнолітніх хлопчиків. Довести змогли тільки 46, але суду цього вистачило.

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