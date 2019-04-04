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Хаос і цькування: Україну попередили про плани Путіна після виборів

1.1тЧитати матеріал російською

Російське керівництво продовжуватиме влаштовувати в Україні всілякий хаос, незалежно від того, хто стане наступним президентом і якою влада там буде після другого туру виборів 21 квітня.

Чіткої стратегії у Кремля немає, але цькування різних політиків, використання впливових людей на сході України, вкидування компроматів, підтримка то крайніх лівих, то крайніх правих – буде тривати, написав в блозі на OBOZREVATEL російський політолог Дмитро Орєшкін.

"Мета у Путіна лише одна – якомога більше зіпсувати життя всій країні, щоб вона не стала європейською державою. Ось росте економіка України на 3,5% – це дуже сумно для Кремля. Пройшли чесні і конкурентні вибори – теж сумно, у нас такого не буває. Тому вкидування, цькування, компромати з боку Путіна триватимуть, аби тільки в Україні наступив хаос", – вважає політолог.

Володимир Зеленський і Петро Порошенко

Володимир Зеленський і Петро Порошенко

lb.ua

На його думку, Кремль більше зрадіє перемозі Володимира Зеленського, якого вважає "молодим і недосвідченим". А ось програш Порошенка влаштує його з "особистих причин".

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"Не те, що Зеленського хочуть перетягнути на свою сторону, просто тоді в український акваріум можна запустити когось, хто влаштує там бучу. Тим більше, що програш Порошенка буде для Кремля дуже приємним. Дуже сильно він їм набрид. Як-не-як, Порошенко досить ефективно проводить державну політику в Україні, не дозволив розширитися зоні військового конфлікту, домігся томосу і безвізу. А це для Кремля дуже погано", – підсумував Орєшкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський публіцист Леонід Радзіховський розповів, як і коли піде Володимир Путін.

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Теми
Російсько-український конфліктВійна на Донбасі
Особи
Дмитро ОрєшкінВолодимир ПутінПетро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Новини РосіїРосіяВыборы 2019Выборы Президента
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