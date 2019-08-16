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"Виколював очі і стрибав по голові": в російському потязі трапилася кривава бійка. Відео 18+

3.1т Читати матеріал російською

У Росії пасажири потяга сполученням "Новий Уренгой – Омськ" у стані алкогольного сп'яніння влаштували криваву бійку в плацкартному вагоні.

Як написало видання "СуперОмск", вахтовик з міста Омськ Павло Шарганов, повертаючись додому, став свідком конфлікту і розповів про нього в соцмережах. За словами чоловіка, пасажири "вбивали" один одного.

Інцидент трапився біля станції Ханимей Тюменської області. Шарганов зазначив, що чоловік, який почав бійку, до напівсмерті "поколов свого опонента ложкою і навіть намагався виколоти очі".

У російському потязі сталася кривава бійка

У російському потязі сталася кривава бійка

"Їду з Нового Уренгоя до Омська, після вахти, але такого "кіно" не бачив жодного разу. Відбулася бійка в потязі, вбивали один одного пасажири в стані алкогольного сп'яніння. На станції Ханимей співробітники поліції відмовилися забрати зачинателя, який поколов ложкою до напівсмерті людину і намагався виколоти йому очі, а потім стрибав у нього на голові", – написав він в мережі.

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Чоловік виклав кілька відео. На одному з них видно, що підлога в потязі місцями залита кров'ю. А на іншому ролику видно, що потерпілого зі станції відвезли на кушетці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Северодвінську (Архангельська область, Росія) чоловік побив дитину, яка випадково наїхала на велосипеді на інше дитя.

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Місце
Росія Омськ
Теги
бійка потяг алкоголь
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Макарский Александр
Макарский Александр
Бухие заробитчане-нерабы становятся опасными
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Макарский Александр, вот оно - гнилое нутро кацaпской твари! Любая твари с расеи всегда врет, наговаривает на других. В этом вся суть этих подонков!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Одичали твари расейские!
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