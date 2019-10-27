Виколола очі: росіянка по-звірячому розправилася з 4-місячною дитиною

У Хакасії (Росія) мати виколола очі 4-місячному синові після сварки з чоловіком. Одне очне яблуко жінка вирізала повністю, а інше проткнула звичайним кухонним ножем.

Про це повідомило Telegram-каналу Life shot джерело в правоохоронних органах. Батько дитини в цей момент був на роботі.

Вдома також перебували ще троє дітей. Мати сказала їм закритися в кімнаті і не виходити за жодних обставин. Коли чоловік повернувся додому, він побачив сина, який стікав кров'ю, і дружину, яка щось шепотіла своїй жертві на вухо. Малюк зараз перебуває в лікарні, а його мати на допиті. Порушено кримінальну справу за статтею "Умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю".

Серед знайомих і сусідів ця сім'я вважалася благополучною, але після того, що сталося, чоловік зізнався, що його дружина часто була не в собі і щось постійно говорила про демонів.

Ілюстрація sputnik.by

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Санкт-Петербурзі (РФ) розумово відсталий підліток жорстоко вбив свою матір - облив її окропом і порізав ножем.

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