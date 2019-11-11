"Викликайте санітарів": Путін розповів міністрам дивний жарт. Відео

Президент Росії Володимир Путін на засіданні уряду пожартував про щеплення від грипу.

Інцидент стався в понеділок, 11 листопада, повідомив в Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов.

"Хто з членів уряду зробив щеплення? Раз, два, три. Чотири – я теж зробив. Значить, на грип захворів – самостріл. Ну а як? Можна запобігти – не запобіг!" – пожартував глава Кремля.

Однак в мережі не оцінили такий гумор, відзначаючи, що Путін таким способом відволікає від справжніх проблем в Росії.

"Дідусь взагалі звичайно. І адже в ефір пропускають, тобто редактори такі ж", "А якщо зробив і захворів, то постріл в потилицю", "Це дуже важливо, звичайно, але ось у вас тут викладачі студенток вбивають, в армії солдат гвалтують, чиновники до розстрілу закликають – може, про це поговоріть?","Нехай він уже на пенсію піде. Досить вже, не тягне. В якийсь гібрид пізнього Брежнєва і Єльцина на очах перетворюється", "Шкода, що щеплень від геополітичної чуми немає", "Уже давно пора викликати санітарів, дідусь марить", "Ми думаємо, що Путін серйозний вдумливий політик, а тут дідусь невдало жартуючи про грип", – обурювалися в мережі.

Путін: Хто з членів уряду зробив щеплення [від грипу]? Раз два три. Чотири - я теж зробив. Значить, на грип захворів - самостріл. Ну а як? Можна запобігти - не запобіг! pic.twitter.com/GKWRHGNmnd - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) November 11, 2019

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Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін на зустрічі з представниками стройотрядовского руху пожартував про медалях активістів.

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