Викинула з вікон немовлят: в Узбекистані в пологовому будинку трапилося жахливе вбивство

У Наманганській області на сході Узбекистану жінка викинула з вікна пологового будинку двох дітей – свою і чужу, в результаті чого немовлята загинули.

Про це повідомляє пресслужба Генеральної прокуратури країни.

Відзначається, що 9 вересня о 4:30 за місцевим часом на задньому дворі пологового комплексу районної лікарні були виявлені дві новонароджені дівчинки з тяжкими каліцтвами. Немовлят доставили у відділення реанімації, однак, незважаючи на надану медичну допомогу, вони померли.

В Узбекистані породілля викинула двох дітей з вікна pixabay.com

"У ході попереднього слідства було встановлено, що одна з пацієнток, перебуваючи в розладі через те, що її дочка народилася з дефектом ніг, вирішила позбутися її і приховати злочин. Вона викинула з вікна другого поверху пологового комплексу своє немовля і дитину іншої породіллі, що лежала в цій же палаті", – розповіли правоохоронці.

Районна прокуратура за фактом того, що трапилося, відкрила кримінальні справи за статтями "умисне вбивство" щодо матері новонародженої і "неналежне виконання своїх професійних обов'язків" щодо відповідальних осіб пологового будинку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії в селі Ісмаїлово (Башкирія) мати заявила про зникнення дитини, а пізніше зізналася, що сама її вбила і закопала в гної.

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