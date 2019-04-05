Військову базу Росії зняли з повітря: опубліковано відео

Росія вперше показала нову військову базу закритого типу "Северный клевер", розташовану в Арктиці.

На секретному раніше об'єкті вдалося побувати журналістам головних россійських телеканалів.(Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що військове містечко повністю автономне, при цьому всі корпуси з'єднані один із одним. Основні завдання "Северного клевера" – забезпечення протиповітряної оборони, а також ліквідація екологічних збитків.

Прес-служба Міноборони РФ

Скріншот із відео

База "Северный клевер" розташована на острові Котельний, який входить у архіпелаг Новосибірських островів (Якутія). Комплекс розрахований на 250 осіб. Біля бази знаходиться військовий аеродром "Острів Котельний".

Як повідомляв, OBOZREVATEL раніше в Росії провели засідання Науково-технічної ради Росгвардіі, на якому похвалилися новинками озброєння. У виставці взяли участь близько 80 підприємств.

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