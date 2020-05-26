Військовий вертоліт розбився в Росії: пасажири загинули

У Росії військовий вертоліт Мі-8 здійснив жорстку посадку в аеропорту "Вугільні Копальні" в Анадирському районі Чукотського автономного округу.

На борту було четверо людей, які загинули під час катастрофи, повідомляє Телеграм-канал 112.

"У вертольота відбулися технічні неполадки в результаті випробувань після технічного обслуговування. Після жорсткої посадки судно загорілося. Борт належить базі Дальньої авіації", – йдеться в повідомленні.

На Чукотці розбився військовий вертоліт Мі-8

На Чукотці розбився військовий вертоліт Мі-8

Як повідомляв OBOZREVATEL, в районі підмосковного міста Клин 19 травня розбився вертоліт Мі-8 Повітряно-космічних сил Росії. В результаті аварії загинув весь екіпаж в складі трьох осіб,

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