Військові Путіна "випадково" обстріляли будинки росіян: що сталося

У Росії при проведенні військових навчань через помилку був обстріляний населений пункт.

Так, кілька артилерійських снарядів розірвалися поруч із будинками села Новоборзинське Забайкальського краю. Інцидент стався 30 серпня, передає "Чита.Ру". Інформації про постраждалих немає.

Джерело видання в екстрених службах заявило, що причиною вибухів стали навчальні артилерійські стрільби на полігоні "Борзя-Нова", розташованому по сусідству.

Ілюстрація. Артилерійський обстріл Podrobnosti.ua

За його словами, військові перервали навчання, коли дізналися, що снаряди впали поблизу села. У ніч на 31 серпня військові обстежили околиці Новоборзінского.

У свою чергу портал місцевої газети "Вечорка", також із посиланням на джерело, пов'язав інцидент з помилкою координат при проведенні навчальних стрільб.

"Військові отримали неправильні координати, обстріляли Новоборзинське. Люди сидять без вікон – вони повилітали", – повідомив він.

Глава Борзинського району Юрій Сайфулін підтвердив, що чув про вибухи, але не зміг назвати причину того, що сталося.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно стало відомо, що ще 1 жовтня 2017 року в окупованому Криму здійснили несанкціонований запуск авіаційної керованої ракети Х-29ТД.

Бойова частина ракети з 100 кілограмами вибухової речовини не спрацювала, що запобігло масштабним руйнуванням. Двоє російських військових були покарані за помилку.

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