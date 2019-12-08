Військові кораблі Путіна потрапили у серйозну халепу в морі: що сталося

У Норвезькому морі російські великий протичовновий корабель "Віце-адмірал Кулаков" та десантний "Кондопога" потрапили у п'ятибальний шторм.

Як повідомляє "РИА Новости", швидкість вітру перевищує 20 метрів за секунду. За останніми даними, кораблі рухаються у напрямку Північного моря.

Військові кораблі Путіна потрапили в серйозну халепу Ілюстрація

"Вжито заходів щодо виключення знаходження особового складу на верхній палубі", – відзначили в Північному флоті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні поточного року Чорноморський флот Росії взяв на супровід есмінець керованої ракетної зброї – протиракетної оборони (УРО-ПРО) "Портер" ВМС США, який увійшов в акваторію Чорного моря.

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