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8 грудня • оновлено в 20:35
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Військові кораблі Путіна потрапили у серйозну халепу в морі: що сталося

9.2т
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У Норвезькому морі російські великий протичовновий корабель "Віце-адмірал Кулаков" та десантний "Кондопога" потрапили у п'ятибальний шторм.

Як повідомляє "РИА Новости", швидкість вітру перевищує 20 метрів за секунду. За останніми даними, кораблі рухаються у напрямку Північного моря.

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Військові кораблі Путіна потрапили в серйозну халепу

Військові кораблі Путіна потрапили в серйозну халепу

Ілюстрація

"Вжито заходів щодо виключення знаходження особового складу на верхній палубі", – відзначили в Північному флоті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні поточного року Чорноморський флот Росії взяв на супровід есмінець керованої ракетної зброї – протиракетної оборони (УРО-ПРО) "Портер" ВМС США, який увійшов в акваторію Чорного моря.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Росія
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
обозовская сволота и сраколизы быдла руцкого трут тутже коменты
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hunt andres
hunt andres
И чо, вислоухик? Це ж корабои, а не ваши безуеитазеые шаланды река-море))((
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Червоний Данило
Червоний Данило
кац-апов трухануло немного, они и обос-рались. вот вам и вся армия россии. могут только как шак-алы стрелять издалека и из-за спин стариков и детей!
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