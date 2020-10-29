З правдою про війну чекісти почали боротися аж ніяк не 27 жовтня 2020 року, коли Володимир Путін підтримав пропозицію Олени Ямпільської законодавчо заборонити порівняння нацистської Німеччини і СРСР. І навіть не під час путінського референдуму, коли в Конституцію внесли статтю про заборону на "применшення значення подвигу народу при захисті Вітчизни". І навіть не в брежнєвські роки, коли головним полководцем Великої Вітчизняної виявився політпрацівник, який підписав своїм ім'ям брошуру про Малу землю. І навіть не 9 травня 1945 року, коли головним переможцем у війні був оголошений Сталін, потім милостиво розділив свої лаври з російським народом. І навіть не 22 червня 1941 року, коли Сталін сховався від цього самого російського і всіх інших народів на підмосковній дачі (цікаво, це применшення - чи ще ні?).

З правдою про війну чекісти почали боротьбу 1 вересня 1939 року, коли війна, власне, і почалася. Вже тоді можна було говорити про напад нацистської Німеччини на Польщу, винуватцями напруженості були названі буржуазні Великобританія і Франція, саму знищену гітлерівцями і більшовиками Польщу мерзотник Молотов називав "потворним дітищем Версальського договору". Потім можна було говорити про злочини гітлерівців на окупованих територіях (про злочини чекістів на зайнятих по домовленості з Рейхом землях, зрозуміло, теж). Майже два роки радянська пропаганда захоплювалася мужністю солдат Рейху, Сталін писав Гітлеру про "дружбу, скріплену кров'ю", НКВД вишукувати тих, хто ще пам'ятав, що Гітлер взагалі-то нацист, а не друг першого в світі держави робітників і селян. І якби фюрер віроломно - о, яке прекрасне слово, ми йому вірили, а він! - Чи не напав на СРСР, його громадяни ще довго співчували б боротьбі німецьких робітників з імперіалістичною гідрою, раділи б падіння Парижа, бомбардуванням Ковентрі і Перл-Харбор. Але - віроломно напав, і довелося чекати порятунку від тих, горю яких ще вчора раділи, і публікувати в "Правді" великі фотографії товаришів Рузвельта і Черчілля.

Втім, правди про війну це не наблизило ні на йоту. Про неї продовжували безсоромно брехати кожен день, кожну годину, кожну хвилину. І про кількість жертв, і про справжні цілі своєї - а не народної - війни, і про своїх військових злочинах, і про кошмар СМЕРШу, що продовжував чекістську традицію вбивства своїх навіть в найстрашніші дні військових поразок. Вони підлабузнюватися перед народом, поки було потрібно гарматне м'ясо, а коли вдалося кривавими жмутами цього м'яса закидати нацистів, знову кинули цей народ в голод, холод, табори, психушки і спецлікарні для нещасних інвалідів, які не повинні були бентежити їх керівних око своїми каліцтвами і медалями. Вони підмінили історію міфами, так що кожен рядок солдатської правди про війну пробивалася через цензуру інфарктами, ганебними компромісами і партійними доганами. Вони приховували безумство і політичну тупість неосвіченого генералісимуса, жорстокість полководців, ціну кожної перемоги і кожної поразки - людську ціну, зрозуміло.

І з кожним новим десятиліттям, кожним новим відходом мільйонів людей, які, нехай в страху, але ще пам'ятали правду про війну, їх брехня ставала все міцне і невгамовне - так що врешті-решт вони підмінили правду про війну і страх перед новою війною, здавалося , що назавжди оселився в серцях матерів, вдів і сиріт, огидним путінським "победобесіем", яке все - заклик до війни, до смерті, до злочину.

І ось вони зробили цю спрагу вбивства частиною своєї Конституції, а тепер хочуть ще й карати тих, хто спробує сказати правду про те, що було, і про те, що є. Перше конституційна держава-вбивця ХХІ століття, Російська Федерація Володимира Путіна.